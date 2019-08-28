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"Укрэнерго" подало в суд на РФ из-за оккупированной инфраструктуры в Крыму

"Укрэнерго" подало в суд на РФ из-за оккупированной инфраструктуры в Крыму
12:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Из-за незаконного захвата своих объектов в Крыму, "Укрэнерго" подало в суд на РФ.

ЧАО "НЭК "Укрэнерго" 27 августа уведомило РФ о передаче в арбитраж требований в споре относительно незаконного захвата своих инфраструктурных объектов на территории Крыма.

Согласно сообщению НЭК, следующим шагом будет формирование состава арбитражного трибунала для рассмотрения спора.

"Укрэнерго" требует компенсации за нарушение Россией соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. Также в требования входит компенсация ущерба от незаконной экспроприации инвестиций "Укрэнерго" в Крыму и нарушение обязательства гарантировать полную и безусловную правовую защиту", - отмечается в сообщении.

В НЭК напомнили, что в апреле 2018 года высшим должностным лицам РФ были вручены официальные письменные уведомления "Укрэнерго" об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной. Их целью было проведение консультаций с представителями России для разрешения спора путем переговоров, но российская сторона не предоставила ответа.

"В связи с этим 27 августа 2019 года "Укрэнерго" передало спор на разрешение в арбитражный суд (ad hoc) в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по правам международной торговли от 15 декабря 1976 года (ЮНСИТРАЛ)", - резюмировали в компании.

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Как сообщалось, интересы "Укрэнерго" в споре с Россией представляет международная юридическая фирма Lalive S.A. (Швейцария), договор стоимостью EUR1,537 млн с которой был подписан в феврале 2019 года.

Lalive представляла в спорах против РФ относительно утерянных инвестиций интересы таких компаний как "Укрнафта", "Стабил", Yukos Capital.

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По предварительным оценкам "Укрэнерго", только стоимость электросетей компании на полуострове составляет около $1 млрд.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС.

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Энергетика, Крым, Кабмин, РФ, Укрэнерго.
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