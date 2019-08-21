Насалик призвал промпотребителей подавать в суд на "Укрэнерго"

Новости Украины:Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик посоветовал промпотребителям подавать в суд на "Укрэнерго" с требованием возмещением средств.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик призвал небытовых потребителей электрической энергии подавать судебные иски к оператору системы передачи НЭК "Укрэнерго" с требованием о возмещении средств, оплаченных за услуги компании по новому, действующему с момента запуска нового оптового рынка э/э, тарифу.

"Мой совет предприятиям, фирмам, которые потребляют э/э, промышленным объектам: с полной уверенностью, и Министерство энергетики готово поддержать вас в этом, обращайтесь с судебными исками к "Укрэнерго" по возмещению средств за поставку э/э в рамках тарифа (действующего с момента запуска рынка – ИФ). Думаю, то, что сделали ферросплавные заводы, сейчас должны сделать все остальные предприятия, которые получили завышенные платежи", – сказал он в ходе брифинга в Киеве в среду.

Ранее, НАБУ открыли дело против Игоря Насалика о недостоверных данных внесенных в электронную декларацию.