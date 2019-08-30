Рост иностранных инвестиций в Украину вырос: Россия на 3 месте

Новости Бизнеса:Наибольший прирост инвестиций - из Кипра.

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) за январь - июнь 2019 года вырос на 839,6 миллиона долларов, или на 2,6% - до 33,72 миллиарда долларов на 1 июля.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, наибольший прирост инвестиций за указанный период зафиксирован из Кипра в размере 388,8 миллиона долларов, из Нидерландов – 295,1 миллиона долларов, России – 145,5 миллиона долларов, и Швейцарии – 100,3 миллиона долларов.

Согласно приведенным данным, наибольший рост иностранных инвестиций зафиксирован в финансовой и страховой деятельности в размере 318,5 миллиона долларов, добывающей и перерабатывающей промышленности - 184,9 миллиона долларов и 176,4 миллиона долларов соответственно, оптовой и розничной торговле – 113,8 миллиона долларов, операциях с недвижимостью - 122,6 миллиона долларов, а также профессиональной, научной и технической деятельности - 128,4 миллиона долларов.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.