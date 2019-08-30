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Послы, контрабанда: советник Зеленского назвал источники роста экономики Украины

Послы, контрабанда: советник Зеленского назвал источники роста экономики Украины
12:09 Сегодня Телеграф ЭП Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Устенко прокомментировал слова нового министра иностранных дел Вадима Пристайко.

Послы Украины обязаны поспособствовать существенному увеличению украинского экспорта в страны своего пребывания, иначе будут уволены.

Об этом написал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко на своей странице в Facebook.

"Если посол в каждой отдельной стране не в состоянии увеличить наш экспорт в страну своего пребывания в тех темпах роста, о которых говорит президент и премьер (минимум 5% в год) он может паковать свои чемоданы назад в Киев. Стране нужен рост. И кандидатов на замену более, чем достаточно", - прокомментировал Устенко слова нового министра иностранных дел Вадима Пристайко.

По словам Устенко, дополнительный финансовый ресурс для страны также может дать борьба с контрабандой.

"СБУ в состоянии остановить контрабанду, а это несколько миллиардов долларов в ежегодном измерении. С такими деньгами можно создать необходимое фискальное пространство для стимулирования экономики и обеспечить дополнительные импульсы для роста страны до тех желанных 5–7% в год, о которых говорит президент и премьер", — написал Устенко.

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Советник президента поддержал ликвидацию Министерства аграрной политики.

"Идея слияния Минэконразвития и аграрной политики должна была материализоваться как минимум лет десять назад. Лучше поздно, чем никогда. На следующем этапе объединенный монстр должен быть протестирован на предмет своей функциональности. Любая функция, которая не нужна налогоплательщикам, без сожаления должна быть отсечена", — заявил Устенко.

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Инвестиции, Экономика, ВВП, Олег Устенко, Послы.
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