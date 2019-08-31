Скачать
Суббота, 31.08.2019
Данилюк о подписании газового соглашения с Польшей и США: Исторический день
Данилюк о подписании газового соглашения с Польшей и США: Исторический день
Зеленский не сможет встретиться с представителями диаспоры в Польше
Зеленский не сможет встретиться с представителями диаспоры в Польше
Трансфер Неймара в Барселону сорвался
Трансфер Неймара в Барселону сорвался
Тройная камера на 48 Мп и Infinity-U AMOLED-экран: характеристика Samsung Galaxy A90 5G (Фото)
Тройная камера на 48 Мп и Infinity-U AMOLED-экран: характеристика Samsung Galaxy A90 5G (Фото)

Данилюк о подписании газового соглашения с Польшей и США: Исторический день

Данилюк о подписании газового соглашения с Польшей и США: Исторический день
18:48 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Данилюк подчеркнул, что подписание меморандума с Польшей и США является шагом к диверсификации поставок газа

Подписание меморандума о газовом сотрудничестве между Украиной, Польшей и США является еще одним шагом к диверсификации поставок газа в Украину.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, который подписывал документ с украинской стороны, передает УНН.

"Исторический день. Еще один шаг по направлению к диверсификации поставок газа в Украину", - отметил Данилюк в Facebook.

Зеленского заинтересовал польский проект Триморья

Напомним, Украина, Польша и США подписали меморандум о газовом сотрудничестве.

Подписи под документом поставили представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петер Наимский, министр энергетики США Рик Перри и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, США, Польша, Александр Данилюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Весомые причины чаще есть помидоры
02 Гриневич передала новому министру образования и науки "переходные книги"
03 Сегодня пятая годовщина трагедии в Азовском море - ГСПУ (Видео)
04 Луценко в последний рабочий день забрал у Горбатюка 20 дел
05 Бывший соперник Ломаченко: Украинец нокаутирует Кэмпбелла в седьмом раунде
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дуда поддержал территориальную целостность Украины
Дуда поддержал территориальную целостность Украины
&quot;Мы просто поговорили&quot;: Коломойский - о встрече с Порошенко
Коломойский - о встрече с Порошенко
Протесты в Москве: сегодня без задержаний
Протесты в Москве: сегодня без задержаний
Вы не пожалеете: ТОП-25 причин посетить Мальту
Вы не пожалеете: ТОП-25 причин посетить Мальту
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь