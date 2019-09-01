Президент пообещал уменьшение процентов на кредиты

Новости Бизнеса:Владимир Зеленский: В следующем году проценты на кредиты будет уменьшены.

Президент Украины Владимир Зеленский обещает уменьшить процентные ставки на кредиты населению в следующем году.

"Планируется и по поводу кредитования. Готовится ослабить процент, чтобы процент был уменьшен. Готовят (в правительстве - ИФ) формат, чтобы в 2020 году у людей была возможность покупать те или иные вещи, недвижимость или землю покупать за другой процент",- сказал Зеленский в программе "100 дней президента", показанной в субботу на телеканале "1+1".

По его словам, 17-18% проценты по кредитам, которые существуют в настоящее время, "просто невозможно выплачивать".