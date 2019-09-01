Зеленский об отпуске Богдана на День Независимости: Я думаю, что он неправ

Новости Украины:Владимир Зеленский прокомментировал отъезд Андрея Богдана в Сен-Тропе на День Независимости Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководитель его офиса Андрей Богдан неправ в том, что вместо празднования Дня Независимости Украины отправился на свадьбу к друзьям в Сен-Тропе, хотя и находился в отпуске.

Об этом он заявил в интервью на телеканале ”1+1” в программе ”100 дней президента Украины».

«Богдан ушел в отпуск, я даже не знал, куда он уехал - это не мое дело. Он ушел в отпуск, и это было не 24 (августа - УНИАН), это важно понимать, что он не приехал именно на День Независимости в Сен-Тропе. Это не является правдой», - сказал президент.

По словам Зеленского, руководитель его офиса ушел в отпуск за 4-5 дней до Дня Независимости.

«Я подписал отпуск, есть бумаги», - добавил он.

Президент заявил, что позвонил Богдану и сказал ему, что он неправ в этой ситуации.

«Я ему позвонил и сказал, что он не прав в этой ситуаций», - сказал Зеленский.

По убеждению президента, Богдан как один из влиятельных чиновников не имеет права на День Независимости своей страны отдыхать за границей.

«Я думаю, что он неправ. Нарушал ли он закон - да, не нарушал. Но, я думаю, что не все законами измеряется. Но специально на День Независимости, хочу защитить его в этом вопросе, он не ехал в Сен-Тропе, хотя он неправ», - подчеркнул Зеленский.