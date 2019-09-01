Скачать
Воскресенье, 01.09.2019
Богдан о переезде ОПУ с Банковой: Мы не можем на сегодняшний день найти вариант
Богдан о переезде ОПУ с Банковой: Мы не можем на сегодняшний день найти вариант
Зеленский рассказал, о чем он общался с Путиным и как реагировало МИД
Зеленский рассказал, о чем он общался с Путиным и как реагировало МИД
Ломаченко - Кэмпбелл: онлайн-трансляция боя 31 августа
Ломаченко - Кэмпбелл: онлайн-трансляция боя 31 августа
Американский актер назвал самую сложную роль в своей карьере
Американский актер назвал самую сложную роль в своей карьере

Зеленский об отпуске Богдана на День Независимости: Я думаю, что он неправ

Зеленский об отпуске Богдана на День Независимости: Я думаю, что он неправ
00:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: АП

Новости Украины:Владимир Зеленский прокомментировал отъезд Андрея Богдана в Сен-Тропе на День Независимости Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководитель его офиса Андрей Богдан неправ в том, что вместо празднования Дня Независимости Украины отправился на свадьбу к друзьям в Сен-Тропе, хотя и находился в отпуске.

Об этом он заявил в интервью на телеканале ”1+1” в программе ”100 дней президента Украины».

«Богдан ушел в отпуск, я даже не знал, куда он уехал - это не мое дело. Он ушел в отпуск, и это было не 24 (августа - УНИАН), это важно понимать, что он не приехал именно на День Независимости в Сен-Тропе. Это не является правдой», - сказал президент.

По словам Зеленского, руководитель его офиса ушел в отпуск за 4-5 дней до Дня Независимости.

«Я подписал отпуск, есть бумаги», - добавил он.

Президент заявил, что позвонил Богдану и сказал ему, что он неправ в этой ситуации.

«Я ему позвонил и сказал, что он не прав в этой ситуаций», - сказал Зеленский.

По убеждению президента, Богдан как один из влиятельных чиновников не имеет права на День Независимости своей страны отдыхать за границей.

Богдан о переезде ОПУ с Банковой: Мы не можем на сегодняшний день найти вариант

«Я думаю, что он неправ. Нарушал ли он закон - да, не нарушал. Но, я думаю, что не все законами измеряется. Но специально на День Независимости, хочу защитить его в этом вопросе, он не ехал в Сен-Тропе, хотя он неправ», - подчеркнул Зеленский.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

День Независимости, Отпуск, Владимир Зеленский, Андрей Богдан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко - Кэмпбелл: онлайн-трансляция боя 31 августа
02 Данилюк о подписании газового соглашения с Польшей и США: Исторический день
03 Не одни мы грешны: древние цивилизации также вредили природе
04 Гороскоп на завтра, 1 сентября 2019: все знаки Зодиака
05 Зеленский рассказал, о чем он общался с Путиным и как реагировало МИД
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Президент пообещал уменьшение процентов на кредиты
Президент пообещал уменьшение процентов на кредиты
&quot;Палач из Ракки&quot;: в Сирии задержали известного боевика ИГИЛ
"Палач из Ракки": в Сирии задержали известного боевика ИГИЛ
На Николаевщине горит свалка твердых бытовых отходов
На Николаевщине горит свалка твердых бытовых отходов
Уже взрослая: как теперь выглядит Пуговка из сериала &quot;Папины дочки&quot; (Фото)
Уже взрослая: как теперь выглядит Пуговка из сериала "Папины дочки" (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь