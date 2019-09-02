Ровенская АЭС вводит в эксплуатацию 3-й энергоблок

Новости Бизнеса:Украинская энергетическая система продолжает работу без 5 энергоблоков на АЭС.

Ровенская атомная электростанция (АЭС) 1 сентября в 23:48 подключила третий блок к энергосети после завершения среднего планово-предупредительного ремонта, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Таким образом, по состоянию на утро понедельника в работе находятся 10 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На энергоблоке №5 Запорожской АЭС – 92-е сутки среднего планового ремонта (до 27 сентября), на блоке №3 Южно-Украинской АЭС – 110-е сутки капитального планового ремонта (до 17 ноября), на блоке №1 Хмельницкой АЭС – 282-е сутки среднего планового ремонта (до 20 ноября), на блоке №4 Ровенской АЭС – 25-е сутки среднего планового ремонта (до 19 октября), на блоке №1 Южно-Украинской АЭС – 5-е сутки среднего планового ремонта (до 19 октября).

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Ровенская АЭС расположена на северо-западе Ровенской области в г.Вараш. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 МВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 МВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1000 МВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1000 МВт с 2004 года.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.