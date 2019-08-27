"Энергоатом" и "Турбоатом" согласовали программу модернизации всех Украинских АЭС

Новости Бизнеса:"Энергоатом" и "Турбоатом" подписали 5-тилетний договор о модернизации АЭС Украины.

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" и АО "Турбоатом" во вторник подписали пятилетнюю (2020-2024 гг.) программу модернизации оборудования АЭС Украины.

Согласно пресс-релизу НАЭК, программа предполагает замену восьми конденсаторов турбин энергоблоков АЭС, в т.ч. четырех конденсаторов российского производства. После замены конденсаторов суммарный прирост мощности энергоблоков АЭС составит около 400 МВт.

Документ также предусматривает модернизацию проточных частей цилиндров турбин мощностью 200 МВт и 1000 МВт, в том числе на пяти турбинах мощностью 1000 МВт в рамках импортозамещения. Модернизация включает замену рабочих лопаток на существующих роторах и диафрагмах, что позволит повысить мощность турбины и ее экономичность.

Запланирована также модернизация цилиндров высокого давления турбин Запорожской АЭС, начиная с 2020 года. Модернизация турбин повысит мощность и КПД действующих энергоблоков АЭС Украины на 10%, что обеспечит прирост мощности на 70-100 МВт на каждом блоке.

Кроме того, во вторник в Энергодаре (Запорожская обл.) подписан договор между "Атомкомплект" (обособленное подразделение НАЭК) и "Турбоатомом" на изготовление и поставку конденсатора блочно-модульного исполнения для замены конденсатора турбины К-1000-60/1500 на энергоблоке №5 ЗАЭС, которая состоится в апреле 2020 года.

Стороны также обсудили долгосрочную ремонтную программу по замене отработавших ресурс запасных частей.

"Четыре года назад мы дали новый мощный старт нашему сотрудничеству, которое заключается не только в обслуживании парка турбин, но и в замене и модернизации оборудования. Это позволит нам повысить и улучшить эффективность работы атомных станций, увеличить выработку электрической энергии, что является важным в условиях нового рынка, когда каждый дополнительно произведенный киловатт-час дает дополнительные доходы", - сказал президент "Энергоатома" Юрия Недашковский, которого цитирует пресс-служба.

По словам гендиректора "Турбоатома" Виктора Субботина, объем модернизации "Энергоатома" на пять лет превысит 6 млрд грн, что является весомым вкладом для загрузки производственных мощностей и персонала предприятия.

"Энергоатом" - оператор всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

"Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки. Государству принадлежит 75,22% акций АО, еще 15,34% – венчурному инвестфонду Константина Григоришина, 5,6% – кипрской Biscone Ltd.