"Энергоатом" и Cameco подписали документы о сотрудничестве

Новости Бизнеса:Канадская компания Cameco Corporation подписали меморандум о сотрудничестве с компанией НАЭК "Энергоатом".

Государственное предприятие НАЭК "Энергоатом" и канадская компания Cameco Corporation подписали меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании в ядерно-энергетической сфере.

Как сообщила пресс-служба "Энергоатома", церемония подписания договора состоялось в канадском офисе Cameco 21 августа.

Согласно меморандуму, стороны рассмотрят возможности развития сотрудничества в поставке и производстве по технологиям Cameco урановой продукции и ядерного топлива.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Cameco входит в тройку крупнейших производителей урана в мире, владеет урановыми рудниками и конверсионными заводами в Канаде и США, а также 60%-ной долей в СП "Инкай" с "Казатомпромом" (Казахстан). Кроме того, в портфель активов входят разведочные проекты в Австралии и Монголии.