Глава Минэнергоэкологии: Энергоэффективность - это драйвер роста экономики

Новости Бизнеса:Глава новосозданного Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель рассказал о приоритетах работы.

Главным приоритетом работы нового Министерства энергетики и защиты окружающей среды, и правительства в целом будет энергоэффективность.

Об этом во время своего первого брифинга заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Главный наш приоритет - это энергоэффективность. У нас в стране есть такое понятие как энергетическая бедность. Если мы будем продолжать нагрузку на платежки, мы не вырвемся из круга бедности", - сказал он.

По его словам, именно на этом и делали акцент как новый премьер-министр, так и президент.

"Премьер-министр и президент призвали приложить все усилия для роста экономики, чтобы люди могли позволить себе платить за энергоуслуги... поэтому приоритет - это энергоэффективность", - отметил Оржель.

"Энергоэффективность - это драйвер роста экономики", - добавил он.

Ранее Алексей Оржель отмечал, что Украина может сначала получать около 1 млрд кубометров газа после начала функционирования интерконнектора между Украиной и Польшей, а затем объемы могут быть значительно увеличены с учетом планов польской стороны по развитию мощностей своих терминалов.