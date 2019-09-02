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Глава Минэнергоэкологии: Энергоэффективность - это драйвер роста экономики

Глава Минэнергоэкологии: Энергоэффективность - это драйвер роста экономики
11:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Глава новосозданного Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель рассказал о приоритетах работы.

Главным приоритетом работы нового Министерства энергетики и защиты окружающей среды, и правительства в целом будет энергоэффективность.

Об этом во время своего первого брифинга заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Главный наш приоритет - это энергоэффективность. У нас в стране есть такое понятие как энергетическая бедность. Если мы будем продолжать нагрузку на платежки, мы не вырвемся из круга бедности", - сказал он.

По его словам, именно на этом и делали акцент как новый премьер-министр, так и президент.

"Премьер-министр и президент призвали приложить все усилия для роста экономики, чтобы люди могли позволить себе платить за энергоуслуги... поэтому приоритет - это энергоэффективность", - отметил Оржель.

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"Энергоэффективность - это драйвер роста экономики", - добавил он.

Ранее Алексей Оржель отмечал, что Украина может сначала получать около 1 млрд кубометров газа после начала функционирования интерконнектора между Украиной и Польшей, а затем объемы могут быть значительно увеличены с учетом планов польской стороны по развитию мощностей своих терминалов.

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Энергетика, Энергоэффективность, Минэнергетики, Алексей Оржель.
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