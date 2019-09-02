Остаток средств на ЕКС Украины увеличились на 26%

Новости Бизнеса:По данным Государственной казначейской службы остаток на счетах Украины увеличился на 26,3%.

Остаток средств на Едином казначейском счете в августе увеличился на 26,3% - с 48,968 миллиарда гривень на 1 августа до 61,83 968 миллиарда гривень на 1 сентября.

Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы.

Так, по состоянию на 1 августа на Едином казначейском счете находилось 48,96 млрд грн – это в 3,7 раза больше, чем 1 июля.

Единый казначейский счет — это основной счет государства, из которого оно осуществляет расчеты за своими расходами в рамках предусмотренного бюджетного плана.

Остаток на этом счете непостоянный и зависит от периода года и состояния выполнения доходной части бюджета.

Напомним:Остатки средств на Едином казначейском счету на начало мая 2019 года составили 36,85 млрд грн - в 2,5 раза или на 22 миллиарда больше по сравнению с показателем на начало апреля.

В марте 2019 года остатки на ЕКС увеличились на 6,67 млрд грн – до 11,93 млрд грн.

По состоянию на 1 января 2019 года остатки средств составляли 9,861 млрд грн.