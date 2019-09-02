Москалькова о ходе освобождения удерживаемых лиц: Процесс начался

Новости Бизнеса:Переговоры по взаимному освобождению удерживаемых между РФ и Украиной идут, предстоит оформление документов.

Уполномоченный при президенте РФ по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в настоящее время оформляются документы для взаимного освобождения удерживаемых между Россией и Украиной.

"Очень важно, чтобы люди могли вернуться домой. Нужно провести ряд юридических процедур, связанных с оформлением документов, другими вопросами, но процесс начался, такие переговоры ведутся", - сказала Москалькова в Московском городском педагогическом университете, отвечая на вопросы студентов в понедельник.

Добавим, 30 августа в Кремле отмечали прогресс в вопросе обмена удерживаемыми с Украиной.

В Офисе Президента Украины 2 сентября заявили, что работа по обмену удерживаемыми с Россией ведется.