Полозов: Обмен украинских моряков не комментируется в их же интересах

Новости Украины:Адвокаты не комментируют обмен украинских моряков, потому что ждут подтверждение всех фактов.

Адвокаты военнопленных украинских моряков не комментируют ситуацию вокруг вероятного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, пока не будут подтверждены все факты.

Об этом написал один из адвокатов Николай Полозов на странице "Защита военнопленных украинских моряков" в Facebook.

"В связи с многочисленными обращениями представителей СМИ, а также попытками ряда лиц дезинформировать общественность по вопросу освобождения украинских военнопленных моряков и политзаключённых официально сообщаем, что адвокаты команды военнопленных украинских моряков не даёт никаких комментариев по данным обстоятельствам. Прежде всего, в интересах своих подзащитных", - отметил защитник.

Он подчеркнул, что защитники "не комментируют слухи, предположения и явно подложную информацию".

"Официальный комментарий будет представлен на данной странице тогда, когда все необходимые факты будут подтверждены", - добавил Полозов.

Ранее сотрудница Верховной Рады Анна Исламова написала в Facebook, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией завершился, военнопленные моряки, политзаключенные Олег Сенцов, Николай Карпюк, Владимир Балух, Павел Гриб отправились домой. Этим сообщением поделился новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка на своей странице в Facebook.

Однако Офис Президента позже опроверг информацию о завершении обмена с РФ, заявив, что она не соответствует действительности, и процесс взаимного освобождения еще продолжается.

Как сообщает Эхо Москвы, адвокат Илья Новиков заявил, что вопрос обмена заключёнными между Россией и Украиной может решиться в течение сегодняшнего дня. Он призвал набраться терпения. Новиков представляет интересы Николая Карпюка, которого суд в Грозном 3 года назад приговорил к 22,5 годам колонии строгого режима за участие в вооружённых столкновениях с российскими военными.