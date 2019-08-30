Скачать
Пятница, 30.08.2019
"Процесс идет": У Зеленского опровергли информацию о завершении обмена пленными
"Процесс идет": У Зеленского опровергли информацию о завершении обмена пленными
В Киеве сел военный самолет, на котором могут находиться политзаключенные
В Киеве сел военный самолет (Видео)
Джошуа дал совет Кэмпбеллу перед боем с Ломаченко
Джошуа дал совет Кэмпбеллу перед боем с Ломаченко
Осенняя презентация Apple 2019: названа официальная дата
Осенняя презентация Apple 2019: названа официальная дата

Полозов: Обмен украинских моряков не комментируется в их же интересах

Полозов: Обмен украинских моряков не комментируется в их же интересах
11:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Адвокаты не комментируют обмен украинских моряков, потому что ждут подтверждение всех фактов.

Адвокаты военнопленных украинских моряков не комментируют ситуацию вокруг вероятного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, пока не будут подтверждены все факты.

Об этом написал один из адвокатов Николай Полозов на странице "Защита военнопленных украинских моряков" в Facebook.

"В связи с многочисленными обращениями представителей СМИ, а также попытками ряда лиц дезинформировать общественность по вопросу освобождения украинских военнопленных моряков и политзаключённых официально сообщаем, что адвокаты команды военнопленных украинских моряков не даёт никаких комментариев по данным обстоятельствам. Прежде всего, в интересах своих подзащитных", - отметил защитник.

Он подчеркнул, что защитники "не комментируют слухи, предположения и явно подложную информацию".

"Официальный комментарий будет представлен на данной странице тогда, когда все необходимые факты будут подтверждены", - добавил Полозов.

Ранее сотрудница Верховной Рады Анна Исламова написала в Facebook, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией завершился, военнопленные моряки, политзаключенные Олег Сенцов, Николай Карпюк, Владимир Балух, Павел Гриб отправились домой. Этим сообщением поделился новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка на своей странице в Facebook.

Обмен пленными: список украинцев, которые могут вернуться

Однако Офис Президента позже опроверг информацию о завершении обмена с РФ, заявив, что она не соответствует действительности, и процесс взаимного освобождения еще продолжается.

Как сообщает Эхо Москвы, адвокат Илья Новиков заявил, что вопрос обмена заключёнными между Россией и Украиной может решиться в течение сегодняшнего дня. Он призвал набраться терпения. Новиков представляет интересы Николая Карпюка, которого суд в Грозном 3 года назад приговорил к 22,5 годам колонии строгого режима за участие в вооружённых столкновениях с российскими военными.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Моряки, Николай Полозов, Политзаключенные, Обмен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какая польза имбирной воды натощак: вы будете удивлены
02 Гороскоп на завтра, 30 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Рада утвердила новый Кабмин: кто в него вошел
04 "Украинцы летят на родину": между Украиной и РФ стартовал обмен пленными
05 Данилюк в аэропорту прокомментировал обмен пленными (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский летит в Польшу, но встречи с Трампом не будет
Зеленский летит в Польшу, но встречи с Трампом не будет
Официальный курс валют от НБУ на 30 августа
Официальный курс валют от НБУ на 30 августа
Борьба лета и осени: прогноз погоды на 30 августа
Борьба лета и осени: прогноз погоды на 30 августа
Украинско-литовско-французская лента STÁSIS: постер и тизер фильма (Фото, Видео)
Украинско-литовско-французская лента STÁSIS: постер и тизер фильма (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь