Обмен пленными: список украинцев, которые могут вернуться

Новости Украины:Появился предварительный список украинских политзаключенных, которых могут освободить.

По состоянию на утро 30 августа появился список украинских граждан, которых в рамках обмена пленными готовят к передаче Киеву.

В Украину могут вернуться 28 украинских политзаключенных и пленных моряков. Список в своем Telegram опубликовал бывший нардеп и журналист Мустафа Найем.

В то же время Найем отмечает, что на данный момент официальной информации о месте пребывания освобожденных украинцев нет. Однако из разных источников удалось составить приблизительный список освобожденных:

Олег Сенцов - украинский кинорежиссер, сценарист и писатель. В мае 2014 году оккупации Крыма российскими войсками был обвинен в подготовке к теракту и в августе 2015 года приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Сенцов не признал себя виновным.

Павел Гриб - украинский студент, обвиненный российскими властями. В августе 2017 года был задержан в Беларуси и тайно перевезен на территорию России. Приговорен к 6 годам колонии. Гриб не признает себя виновным.

Николай Карпюк - бывший заместитель главы партии УНА-УНСО, а также член центрального совета "Правого сектора". Задержан на территории России в марте 2014 года. Приговорен к 22,5 годам тюрьмы по обвинению в участии в Чеченской войне.

Владимир Балух - крымский активист, после 2014 года оставшийся гражданином Украины и отказавшийся от российского гражданства. По совокупности приговоров осуждён к 5 годам колонии общего режима со штрафом в размере 10 тысяч рублей.

Станислав Клых приговорен к 20 годам колонии строгого режима по одному делу Николаем Карпюком. Российская правозащитная организация "Мемориал" признала Николая Карпюка вместе со Станиславом Клыхом политзаключенными.

Также к передаче Украине готовятся 24 моряка: Андрей Артеменко, Виктор Беспальченко, Юрий Безъязычный, Юрий Будзыло, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрей Драч, Вячеслав Зинченко, Владислав Костышин, Владимир Лисовой, Роман Мокряк, Олег Мельничук, Богдан Небылица, Андрей Опрыско, Сергей Попов, Евгений Семидоцкий, Василий Сорока, Владимир Терещенко, Андрей Шевченко, Сергей Цыбизов, Сергей Чулиба, Андрей Эйдер.

"Между тем, все еще остаются в плену семь моряков. А также Александр Кольченко, Евгений Панов, Роман Сущенко, Станислав Клых. По ним никакой информации нет", - добавил он.

Напомним, ранее Офис президента Украины заявил, что процесс обмена пленными продолжается. Кроме того, в офисе назвали фейком данные о завершении обмена.