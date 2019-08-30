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Пятница, 30.08.2019
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В Киеве сел военный самолет, на котором могут находиться политзаключенные

В Киеве сел военный самолет, на котором могут находиться политзаключенные
10:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Советница командующего ВМС заявляет, что в "Жулянах" сел военный самолет.

В аэропорту "Киев" сел военный самолет, в котором могут находиться украинские политзаключенные.

Об этом сообщила советница командующего Военно-морских сил Украины Виктория Христенко, передает Громадське.

"Сел военный самолет, но это пока что для нас это ничего не значит, потому что мы не видели людей" — сказала она.

Как сообщалось, ночью сотрудница Верховной Рады Анна Исламова написала в Facebook, что "обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой", и этим сообщением поделился генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка на своей странице в Facebook.

Позже на странице Офиса Президента в Facebook сообщили, что информация о завершении обмена с РФ не соответствует действительности. Процесс взаимного освобождения еще продолжается.

Напомним, накануне появилась информация, что военнопленных украинских моряков, ранее удерживаемых в России, уже доставили в Украину.

Родственников поставили в известность, что "моряки уже в Украине", однако не уточнили, где именно.

"Мы получили такую информацию и срочно выехали в Киев", – рассказал собеседник издания Крым.Реалии, отметив при этом, что "встреча в аэропорту не планируется".

Ранее новоизбранный генпрокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что украинские политзаключенные, в том числе Сенцов, Балух Гриб, возвращаются в Украину.

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Моряки, Пленные, Владимир Зеленский, Олег Сенцов.
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