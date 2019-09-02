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Президент Украины поручил легализовать игорный бизнес и добычу янтаря

Президент Украины поручил легализовать игорный бизнес и добычу янтаря
15:00 Сегодня Телеграф УНИАН pixabay.com

Новости Бизнеса:Владимир Зеленский сделал поручение Кабмину разработать и принять законы о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря.

Президент Владимир Зеленский поручил разработать проекты закона о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря и принять соответствующие законы до декабря 2019 года.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на встречу президента Владимира Зеленского с руководством Кабмина, Верховной Рады и правоохранительных органов. "Подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря. Срок – до 1 октября 2019 года. Ответственные – премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова.

Принять законы о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря. Срок – до 1 декабря 2019 года. Ответственные – Дмитрий Разумков, Давид Арахамия", - говорится в заявлении. До этого о намерении возобновить работу казино в Украине Зеленский заявил еще в начале августа 2019 года.

Зеленский выступил за доступное кредитование населения

Игорный бизнес в Украине запрещен еще с 2009 года, но игорные заведения продолжают работать по всей территории страны подпольно. Соответственно, такой теневой бизнес не платит никаких средств в бюджет.

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Кабмин, Игорный бизнес, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Добыча янтаря.
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