Президент Украины поручил легализовать игорный бизнес и добычу янтаря

Новости Бизнеса:Владимир Зеленский сделал поручение Кабмину разработать и принять законы о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря.

Президент Владимир Зеленский поручил разработать проекты закона о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря и принять соответствующие законы до декабря 2019 года.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на встречу президента Владимира Зеленского с руководством Кабмина, Верховной Рады и правоохранительных органов. "Подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря. Срок – до 1 октября 2019 года. Ответственные – премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова.

Принять законы о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря. Срок – до 1 декабря 2019 года. Ответственные – Дмитрий Разумков, Давид Арахамия", - говорится в заявлении. До этого о намерении возобновить работу казино в Украине Зеленский заявил еще в начале августа 2019 года.

Игорный бизнес в Украине запрещен еще с 2009 года, но игорные заведения продолжают работать по всей территории страны подпольно. Соответственно, такой теневой бизнес не платит никаких средств в бюджет.