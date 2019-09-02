Зеленский выступил за доступное кредитование населения

Новости Бизнеса:Правительство совместно с НБУ по требованию Зеленского должно сделать кредитование более доступным.

Правительство совместно с Национальным банком Украины (НБУ) должно создать условия для снижения коммерческими банками кредитных ставок с целью доступности кредитования для украинцев.

Соответствующее распоряжение президент Украины Владимир Зеленский дал Кабинету министров в ходе совместного совещания с участием депутатов и правоохранительных органов.

"Еще одним из приоритетов является создание условий для снижения коммерческими банками кредитных ставок и доступности кредитования бизнеса и ипотеки. Срок - до 1 октября 2019 года. Это очень важно", - отметил Зеленский.

Ответственность за реализацию этого приоритета глава государства возложил на премьер-министра Украины Алексея Гончарука, министра финансов Оксану Маркарову и на главу Национального банка Украины Якова Смолия.

Как сообщалось, ранее руководство Нацбанка отметило, что нынешняя высокая учетная ставка на сегодня сдерживает кредитование реального сектора экономики, однако если будут соответствующие экономические условия, то ставку планируется снизить до 9% в 2020 году и 8% в 2021 году, что позволит сделать кредитование более доступным.