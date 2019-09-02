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Зеленский выступил за доступное кредитование населения

Зеленский выступил за доступное кредитование населения
14:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Правительство совместно с НБУ по требованию Зеленского должно сделать кредитование более доступным.

Правительство совместно с Национальным банком Украины (НБУ) должно создать условия для снижения коммерческими банками кредитных ставок с целью доступности кредитования для украинцев.

Соответствующее распоряжение президент Украины Владимир Зеленский дал Кабинету министров в ходе совместного совещания с участием депутатов и правоохранительных органов.

"Еще одним из приоритетов является создание условий для снижения коммерческими банками кредитных ставок и доступности кредитования бизнеса и ипотеки. Срок - до 1 октября 2019 года. Это очень важно", - отметил Зеленский.

Ответственность за реализацию этого приоритета глава государства возложил на премьер-министра Украины Алексея Гончарука, министра финансов Оксану Маркарову и на главу Национального банка Украины Якова Смолия.

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Как сообщалось, ранее руководство Нацбанка отметило, что нынешняя высокая учетная ставка на сегодня сдерживает кредитование реального сектора экономики, однако если будут соответствующие экономические условия, то ставку планируется снизить до 9% в 2020 году и 8% в 2021 году, что позволит сделать кредитование более доступным.

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НБУ, Кредит, Кабмин, Кредитование.
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