Финпомощь Украине стала самой большой за всю историю ЕС

Новости Бизнеса:В Европейском союзе рассказали, как за пять лет финансовой помощи помогли Украине избежать финансового коллапса.

Европейский Союз предоставил Украине самую большую помощь за всю историю, что помогло стране избежать коллапса и активно развиваться в течение пяти лет с начала кризиса.

Об этом в понедельник в Брюсселе во время выступления перед дипломатами стран ЕС заявила Высокий представитель ЕС Федерика Могерини.

"За пять прошедших лет (с момента начала кризиса) мы предоставили Украине самый большой пакет помощи за всю историю Европейского Союза. Благодаря этому страна избежала коллапса. Она смогла продвигаться вперед и пытается выйти из этого кризиса уже на новой основе. Несмотря на вызовы, которые остаются, Украина сегодня намного сильнее, чем раньше. Я помню 2014 год - драматический год, когда все это началось. По определению, тогда мы были в другом месте", - заявила Высокий представитель ЕС во время выступления, размещенного на видеопортале Евросоюза EbS.

Она подчеркнула, что за пять лет, которые прошли с начала работы нынешнего состава Европейской службы внешних действий, Евросоюз изменил подходы к урегулированию внешнеполитических проблем, сместив центр внимания с реагирования на кризисы на предупреждение их возникновения, на преодоление долгосрочных последствий таких кризисов и содействие эффективному развитию. При этом в основе такой деятельности было содействие формированию большей устойчивости государств по всему миру к преодолению внешних и даже внутренних шоковых вызовов.

"Я могла бы привести много примеров, но я назову только один, просто здесь, на нашем континенте. Кризис в Украине все еще не закончился, но за эти пять лет Украина прошла очень долгий путь. Сегодня она гораздо более устойчивое государство, чем была пять лет назад. Наша работа с Украиной имела очень мощный компонент, связанный с безопасностью, но мы также активно инвестировали в развитие человеческого потенциала страны. Мы помогали создавать рабочие места, строить и восстанавливать инфраструктуру, мы либерализовали доступ к Европейскому Союзу, инвестировали в обмены между нашими людьми и между нашими университетами", - заметила Могерини.