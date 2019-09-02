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На УЭБ пройдут торги по закупке угля по цене "Роттердам+"

На УЭБ пройдут торги по закупке угля по цене "Роттердам+"
18:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Бизнеса:ДТЭК объявил открытые биржевые торги на закупку 450 тыс. тонн угля.

Крупнейший украинский частный энергохолдинг ДТЭК назначил на Украинской энергетической бирже (УЭБ) на 3 и 4 сентября торги по закупке суммарно 450 тыс. тонн угля марки "Г", говорится в сообщениях на сайте УЭБ.

"Сегодня наблюдается ограниченное предложение угля на международных рынках. Мы используем все доступные инструменты для поиска топлива для наших ТЭС. На торгах мы ориентируемся на цены реального импортного паритета с учетом цены фрахта, железнодорожного тарифа и перевалки ("Роттердам+" - ред.)", – прокомментировали в пресс-службе "ДТЭК Энерго". 

Цена определена по котировке API2 (Роттердам) на 30.08.2019 + фрахт, перевалка в порту, ж/д тариф от порта/границы Украины до ТЭС.

Согласно биржевому бюллетеню, компания предложила 6 лотов на покупку – по 75 тыс тонн для каждой из шести ТЭС компании, период поставки – сентябрь-октябрь, без ограничений по графику.

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Для Ладыжинской ТЭС цена установлена на уровне (с НДС) 1 867,2 грн/т, Криворожской ТЭС – 1 912,8 грн/т, Запорожской ТЭС – 1 965,6 грн/т, Приднепровской ТЭС – 1 912,8 грн/т, Бурштынской ТЭС – 1 935,6 грн/т и Добротворской ТЭС – 1 923,6 грн/т.

Компания уточняет, что цена фиксированная на 5200 ккал, предельная калорийность – 5000-5500 ккал.

В ДТЭК отметили, что приглашают всех трейдеров принять участие в торгах и планируют проводить их до 12 сентября.

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ДТЭК, Роттердам, Уэб.
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