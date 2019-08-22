Скачать
Четверг, 22.08.2019
Разумков не исключил появление нового Кабмина уже 29 августа
Разумков не исключил появление нового Кабмина уже 29 августа
ГБР снова вызывает Порошенко на допрос
ГБР снова вызывает Порошенко на допрос
Лига чемпионов: результаты всех матчей 21 августа
Лига чемпионов: результаты всех матчей 21 августа
"Слезы на земле": украинский певец скоро презентует новую песню
"Слезы на земле": украинский певец скоро презентует новую песню

Суд отменил арест компьютеров с доказательствами по делу "Роттердам+"

Суд отменил арест компьютеров с доказательствами по делу "Роттердам+"
12:03 Сегодня Телеграф Европейская правда pixabay.com

Новости Украины:Киевский апелляционный суд отменил арест компьютеров с важными вещественными доказательствами по делу "Роттердам+".

21 августа Киевский апелляционный суд отменил арест компьютеров, на которых были найдены доказательства относительно фигурантов схемы "Роттердам+".

Дословно юрист ГПК Андрей Савин: "Отменив арест, суд фактически забрал в НАБУ вещественное доказательство. Потому что на практике фигуранты дела, вернув себе компьютеры, смогут их почистить и уничтожить невыгодную им информацию. Зато, когда дело направят в суд для рассмотрения по существу, встанет вопрос исследования аутентичных носителей информации, но их уже скорее всего не будет".

Во время расследования дела "Роттердам+" детективы НАБУ еще в 2017 году провели обыски в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, где изъяли 5 компьютеров.

На этих компьютерах нашли переписку между фигурантами схемы "Роттердам +". Для сохранения этих вещественных доказательств, по ходатайству, Соломенский суд Киева наложил на них арест.

Правительству придется вернуться к формуле "Роттердам+"

Тогда прокурор САП Виталий Пономаренко заявил в суде, что в письмах говорилось о том, что фигуранты дела хотели включить в формулу "Роттердам+" расходы, которые не планировали осуществлять, чтобы увеличить цену на электроэнергию.

В ЦПК напомнили, что ранее похожая ситуация была уже в двух делах НАБУ и САП: с видеокамерами в деле рюкзаков Авакова и флешками в деле мэра Одессы Геннадия Труханова, которые пытались уничтожить. В конце концов, по этим двум делам главные фигуранты схем вышли сухими из воды, в том числе и из-за недопустимости доказательств без оригинальных носителей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Арест, SAP, Роттердам, НАБУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вы будете удивлены: в какой стране самое здоровое питание
02 Военнослужащим будут засчитывать периоды службы в страховой стаж
03 Гороскоп на завтра, 22 августа 2019: все знаки Зодиака
04 "Список Сенцова": в Лефортово подтвердили о переводе украинских заключенных
05 Прогноз погоды в Украине на 22-23 августа: солнце продолжает радовать украинцев
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Аваков: С начала АТО погибло более 450 силовиков
Аваков: С начала АТО погибло более 450 силовиков
Прогноз погоды в Украине на 22-23 августа: солнце продолжает радовать украинцев
Прогноз погоды в Украине на 22-23 августа
Украинцы смогут закупить недорогой газ накануне отопительного сезона
Украинцы смогут закупить недорогой газ
Google, Intel и Microsoft: сервисы объединятся для защиты пользовательских данных
Google, Intel и Microsoft: сервисы объединятся для защиты пользовательских данных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь