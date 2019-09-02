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Понедельник, 02.09.2019
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В первом полугодии 2019 зафиксировано сильное снижение объемов инвестиций в с/х

В первом полугодии 2019 зафиксировано сильное снижение объемов инвестиций в с/х
19:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Капитальные инвестиции в сельское хозяйство снизились почти на 17%.

За январь-июнь 2019 года в сельское хозяйство Украины поступило 23,3 млрд грн капитальных инвестиций, что на 16,9% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Об этом заявил ведущий научный сотрудник отдела инвестиционного и материально-технического обеспечения Института аграрной экономики (ИАЭ) Николай Кисиль, сообщает пресс-служба ИАЭ.

"В январе-июне 2019 года капитальные инвестиции в сельское хозяйство составили 23333,8 млн грн, то есть лишь на 83,1% против соответствующего периода 2018 года. При этом доля сельского хозяйства в общем объеме капиталовложений по государству... сократилась с 12,8% до 10,0%", - говорится в сообщении.

При этом капитальные инвестиции в производство продукции пищевой промышленности за шесть месяцев 2019 года по сравнению с соответствующим периодом 2018 года выросли на 52,7%.

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По мнению Кисиля, существует немало причин значительного замедления инвестиционной деятельности сельскохозяйственных производителей, абсолютная доля капитальных инвестиций которых осуществляется за счет собственных источников финансирования. Среди них, в частности общее ухудшение условий для этой деятельности, усиление рисков, ожидания инвесторов на дальнейшее снижение уровня окупаемости затрат по их проектам, высокие ставки по инвестиционным кредитам, отсутствие действенной государственной политики по поддержке сельскохозяйственных производителей, потеря большинством национальных агрокомпаний доверия на фондовых рынках, недостаточно эффективный инвестиционный менеджмент агрохолдингов и тому подобное.

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Инвестиции, Сельское хозяйство, ИАЭ, Николай Кисиль.
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