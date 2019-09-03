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Гончарук рассказал, как Кабмин обеспечит рост экономики на 40% за 5 лет

Гончарук рассказал, как Кабмин обеспечит рост экономики на 40% за 5 лет
02:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, что Украина должна сосредоточиться на инвестициях в собственное образование, инновации и технологии.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что для обеспечения экономического роста на 40% за 5 лет Правительство сосредоточится на повышении производительности труда и привлечении прямых иностранных инвестиций. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, отвечая на вопрос, благодаря чему Правительство планирует достичь роста экономики на 40% за 5 лет.

"Рост экономики в следующем году на 5%, а затем и 7%, это не столько наше желание, сколько необходимость. Если мы хотим быть успешной страной, быть привлекательными для инвесторов, чтобы люди сюда возвращались, а не просто ехали, потому что вынуждены, - нужен рост. Как мы это можем сделать? Экономический рост достигается двумя ключевыми факторами, а именно - производительностью труда... и прямыми иностранными инвестициями", - сказал Гончарук.

Он добавил, что Украина должна сосредоточиться на инвестициях в собственное образование, инновации и технологии. Также Гончарук заявил, что для увеличения иностранных инвестиций необходимо побороть проблему рейдерства, обеспечить конкурентность в различных экономических сферах, провести большую приватизацию госимущества (в госсобственности должны оставить только стратегические предприятия), побороть коррупцию, обеспечить дешевое кредитование для покупки жилья и для развития бизнеса.

Гончарук также считает, что в Украине сейчас низкая база для экономического роста и в своей совокупности решение вышеперечисленных проблем создаст мощную базу для роста.

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"На самом деле у нас довольно низка база с которой мы стартуем, надо быть откровенными - у нас за последние "20 с копейками" лет нет особо чем похвастаться в плане экономического роста, поэтому тот потенциал, который мы еще не использовали, самое время использовать", - сказал Гончарук.

Ранее Гончарук заявлял, что Правительство поставило себе цель, чтобы экономика Украины в последующие 5 лет выросла минимум на 40%.

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Экономика, Кабмин, Рост экономики, Алексей Гончарук, Экономика в Украине.
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