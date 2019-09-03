Кабмин присоединил Минэкоголии к Минэнергоугля

Новости Бизнеса:В правительстве путем постановления подтвердили реорганизацию Министерства энергетики и угольной промышленности.

Министерство энергетики и угольной промышленности реорганизовано путем присоединения к Министерству экологии и природных ресурсов, последнее в свою очередь переименовано на Министерство энергетики и защиты окружающей среды.

Соответствующее постановление Кабинета министров №829 "Некоторые вопросы оптимизации системы центральных органов исполнительной власти" (от 2 сентября 2019 года) обнародовано на правительственном портале.

По такому же принципу реорганизовано и Министерство аграрной политики и продовольствия, присоединенное в соответствии с постановлением, к Министерству экономического развития и торговли (МЭРТ, ныне переименованный в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства).

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя реорганизацию некоторых ведомств заявил, что объединение Минприроды и Минэнерго происходит на базе первого ведомства.

"Фактически Минэнерго присоединяется к министерству, отвечающему за защиту окружающей среды. Для нас защита окружающей среды является приоритетом. В мире существует тренд к чистой энергии – энергетика традиционно один из наибольших загрязнителей. И поэтому наш вектор состоит не только в том, чтобы делать электроэнергию более доступной, но и в том, чтобы при этом наносить минимальный вред природе", – сказал он.