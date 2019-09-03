В Украине ликвидированы ведомства и переименованы министерства

Кабинет министров принял решение о переименовании четырех министерств, ликвидации двух ведомств, а также создании нового госоргана. Соответствующее постановление правительства №829 опубликовано на сайте Кабмина.
Таким образом, решено переименовать:
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Министерство развития общин и территорий;
Министерство экономического развития и торговли в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
Министерство экологии и природных ресурсов в Министерство энергетики и защиты окружающей среды;
Министерство по делам ветеранов в Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Кабмин ликвидировал экономическое подразделение Нацполиции.
Также в рамках реорганизации были присоединены:
Министерство аграрной политики и продовольствия к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
Министерство энергетики и угольной промышленности к Министерству энергетики и защиты окружающей среды;
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц к Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Кроме того, в правительстве решили ликвидировать два ведомства:
Министерство культуры;
Министерство молодежи и спорта.
Также было решено создать Министерство культуры, молодежи и спорта на базе Министерства информационной политики и возложить на него задачи и функции Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта.