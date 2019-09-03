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В Украине ликвидированы ведомства и переименованы министерства

В Украине ликвидированы ведомства и переименованы министерства
13:48 Сегодня Телеграф UBR Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Кабмин переименовал 4 министерства, ликвидировал 2 ведомства и экономическое подразделение Нацполиции.

Кабинет министров принял решение о переименовании четырех министерств, ликвидации двух ведомств, а также создании нового госоргана. Соответствующее постановление правительства №829 опубликовано на сайте Кабмина.

Таким образом, решено переименовать:

  • Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Министерство развития общин и территорий;

  • Министерство экономического развития и торговли в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

  • Министерство экологии и природных ресурсов в Министерство энергетики и защиты окружающей среды;

  • Министерство по делам ветеранов в Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Кабмин ликвидировал экономическое подразделение Нацполиции.

Также в рамках реорганизации были присоединены:

  • Министерство аграрной политики и продовольствия к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

  • Министерство энергетики и угольной промышленности к Министерству энергетики и защиты окружающей среды;

  • Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц к Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, в правительстве решили ликвидировать два ведомства:

  • Министерство культуры;

  • Министерство молодежи и спорта.

Кабмин присоединил Минэкоголии к Минэнергоугля

Также было решено создать Министерство культуры, молодежи и спорта на базе Министерства информационной политики и возложить на него задачи и функции Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта.

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Кабинет Министров, Кабмин, Министерства, Нацполиция.
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