ФССУ в первом полугодии профинансировал пособие по беременности 93 тыс женщинам

Новости Бизнеса:ФССУ на 14,1% увеличил объем выплат по беременности и родам.

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) в январе-июле 2019 года профинансировал предоставление пособия по беременности и родам для более 93 тыс. работающих женщин на общую сумму 2,63 млрд грн, что на 14,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Согласно сообщению пресс-службы фонда, всего на протяжении указанного периода ФССУ профинансировал 108,1 тыс. листков нетрудоспособности по беременности и родам.

Пособие по беременности и родам предоставляется за счет средств фонда за весь период отпуска в размере 100% средней заработной платы и не зависит от страхового стажа. Также сумма пособия не может быть меньше рассчитанной с минимальной заработной платы.

Напомним, правительство Украины готово к погашению долговых платежей до конца года, располагая средствами на гривневом и валютном счетах в эквиваленте около 130 млрд грн.