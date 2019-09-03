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В торговом противостоянии США и КНР нет прогресса: нефть продолжает падение

В торговом противостоянии США и КНР нет прогресса: нефть продолжает падение
19:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Цены на нефть ускорили снижение, Brent подешевела до $57,44 за баррель.

Нефтяной рынок усилил падение в ходе торгов во вторник из-за отсутствия прогресса в торговых переговорах между США и Китаем.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 МСК подешевели на $1,22 (2,08%) - до $57,44 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени упала на $1,94 (3,52%), до $53,16 за баррель.

По сообщениям СМИ, Вашингтон и Пекин пока не достигли соглашения по условиям возобновления переговоров. Источники сообщают, что Штаты предлагали Китаю установить определенные параметры следующего раунда переговоров, однако это предложение осталось без ответа, в то время как представители КНР предлагали Вашингтону отказаться от введения новых пошлин, но не нашли поддержки.

Кроме того, давление на котировки оказывают сигналы роста добычи в странах ОПЕК. Объем добычи в странах картеля, согласно консенсус-прогнозу аналитиков, опрошенных Bloomberg, вырос на 200 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июлем, до 29,99 млн б/с. Лидерами по увеличению добычи стали Саудовская Аравия и Нигерия.

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"Подъем нефтедобычи пришелся на период обеспокоенности по поводу мирового спроса, торговых конфликтов и хрупкого состояния мировой экономики, несмотря на относительно сильные данные из США", - сказал аналитик Sucden Financial Research Джорди Уилкс.

Тем временем ураган "Дориан", поддержавший цены на нефть на прошлой неделе на опасениях, что он вызовет перебои поставок и приведет к снижению спроса на бензин, ослабел до второй категории по шкале Саффира-Симпсона. До восточного побережья Флориды ураган может дойти в ночь со вторника на среду.

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Китай, США, Нефть, WTI, Brent, ICE Futures, Nymex.
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