Украина - лидер экспорта пшеницы в ЕС

Новости Бизнеса:Всего в период 1 июля по 25 августа импорт пшеницы странами Европейского Союза вырос на 11% - до 448 тысячи тонн.

Украинские аграрии с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 - июнь 2020), по состоянию на 25 августа, увеличили экспорт пшеницы в Европейский Союз в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого маркетингового года, до 188,8 тысячи тонн, став основным поставщиком этой культуры в страны Евросоюза.

Об этом сообщила пресс-служба консалтинговой компании "Украгроконсалт" со ссылкой на данные Еврокомиссии.

Согласно сообщению, с начала 2019-2020 МГ, по состоянию на 25 августа 2019 года, страны ЕС увеличили импорт мягкой пшеницы из Украины более чем в шесть раз по сравнению с показателем аналогичного периода 2018-2019 МГ - с 29,7 тысячи тонн до 188,8 тысячи тонн.

"Это позволило Украине стать основным поставщиком мягкой пшеницы в Евросоюз с долей 42% в общем объеме импорта", - отметили в пресс-службе.

В то же время, по данным экспертов, с начала текущего маркетингового года, по состоянию на 25 августа, страны ЕС сократили закупки мягкой пшеницы из России до 42,4 тысячи тонн, а доля РФ в общем объеме импорта сократилась с 32% до почти 10%.

По данным компании, всего в период 1 июля по 25 августа импорт пшеницы странами Европейского Союза вырос на 11% - до 448 тысячи тонн.

Украинские аграрии в 2018-2019 МГ экспортировали 49,7 миллиона тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства.

Украина в 2018 году увеличила экспорт агропродукции в ЕС на 8,7% - до 6,3 миллиарда долларов.