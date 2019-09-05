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Украинские трассы будут строить по-новому: теперь полосы будут уже

Украинские трассы будут строить по-новому: теперь полосы будут уже
07:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:В Украине начали действовать новые нормы строительства скоростных трасс.

С 1 сентября 2019 года в Украине начали действовать новые Государственные строительные нормы (ГСН) по строительству скоростных трасс.

Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, сообщает пресс-служба ведомства.

"Европейские требования проектирования безопасных и качественных трасс уже в действии. С 1 сентября вступили в силу новые изменения в ГСН "Автомобильные дороги. Часть I. Проектирование. Часть II. Строительство". Среди них - обязательное сужение крайних левых полос движения на новых больших трассах. В мире уже неоднократно доказана взаимосвязь между шириной полосы движения и аварийностью на дорогах. По статистике, на более широких дорогах - 3,75 м и шире - большая концентрация ДТП. Ведь вместо одной машины могут двигаться 2 и значительно более высокий риск аварий и столкновений. Поэтому мы внедрили европейскую практику сужения крайних левых полос на трассах. Так водители будут более внимательны за рулем и ДТП будет меньше", - рассказал Парцхаладзе.

Он добавил, в обновленных ГСН В.2.3-4-2015 «Автомобильные дороги. Часть I. Проектирование. Часть II. Строительство» также установлены более безопасные и современные требования к проектированию горизонтальных и вертикальных кривых, которые позволяют проектировать горные и другие трассы на сложных ландшафтах с лучшей видимостью.

По словам Парцхаладзе, ширина полосы в 2,5 м, которая была раньше, опасна, особенно для грузового транспорта, и только влечет дополнительные аварии на трассах. Поэтому было принято решение расширить ее до 3 м для повышения безопасности на дорогах.

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В новых нормах предусмотрено обязательное сужение крайних левых полос движения на больших трассах (дорогах I категории) при их новом строительстве - до 3,5 м вместо 3,75 м и установлена новая ширина остановочной полосы движения на дорогах высших категорий (I-II категорий) - 3 м вместо 2,5 м.

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Строительство, Экономика, Дороги, Ремонт дорог, Нормы, ГСН.
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