В правительстве анонсировали новые правила формирования ОТГ

Новости Бизнеса:По словам Алены Бабак, новый принцип формирования ОТГ будет опираться на способность выполнения социальных стандартов.

Объединение граждан в территориальные громады будет проходить по новому принципу способности достичь выполнения социальных стандартов и доступности услуг через экономическое и социальное моделирование на уровне громад. Об этом на журналистам сказала министр развития громад и территорий Алена Бабак.

"От правительства на места будут направлены перспективные объединения граждан по новому принципу - способности достижения и выполнения социальных стандартов доступности административных, социальных и жилищно-коммунальных услуг на уровне громад", - сказала она.

Бабак пояснила, что по этому принципу будут формироваться громады, а далее будет решено, каким образом эти объединения будут закреплены: или через изменение законодательства, или на уровне министерств.

По мнению нового министра, проведенная децентрализация была правильной и она не намерена перечеркивать сделанное.

"Мы берем лучшее из реформы децентрализации, эволюционируем правильно и переходим к формированию административно-территориального устройства сильных громад через экономическое и социальное моделирование", - отметила глава ведомства.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабмин неотложно завершить процесс децентрализации в течение 2019-2020 годов, в частности – завершить объединение территориальных громад.

29 августа Верховная Рада назначила Алену Бабак министром развития громад и территорий. До этого Бабак была членом рабочей группы по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства при Минрегионе, членом научно-консультативного совета при Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.

Новое Министерство развития общин и территорий было создано путем реформирования Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.