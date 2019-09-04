В правительстве придумали способ сделать дома украинцев теплее

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14:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:По словам министра развития громад и территорий Алены Бабак, программа "Энергодом" позволит сократить потребление энергоресурсов до 60%.

Фонд энергоэффективности анонсировал запуск программы "Энергодом" по финансированию комплексных проектов энергомодернизации многоэтажек, что позволит уменьшить потребление энергоресурсов до 60%. Об этом на пресс-конференции сообщила министр развития громад и территорий Алена Бабак.

"Сегодня фонд открывает возможности по финансированию комплексных проектов энергомодернизации через программу "Энергодом". Будут предложены соответствующие пакеты, которые смогут выбирать ОСМД – пакет "легкий" и "комплексный", – сказала она.

По ее словам, министерство ожидает сокращения потребления энергоресурсов в многоквартирных домах по пакету "легкий" до 20%, по пакету "комплексный" – до 60%. Бабак отметила, что использование пакета "комплексный" также может уменьшить платежки за тепловую энергию в два и более раз.

"За 5 лет, по расчетам наших партнеров и фонда, ожидается, что проекты будут внедрены в минимум 16 тыс. домов и будет достигнуто сокращение потребления энергоресурсов до 1,5 млрд кубов газа", – подытожила Бабак.

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Как сообщила министр, в бюджете Украины на программу энергомодернизации в этом году предусмотрено 1,2 млрд грн. Кроме того, правительство Германии и Европейский союз окажут дополнительную помощь в 100 млн евро.

Детальнее о пакетах программы "Энергодом" рассказала директор Фонда энергоэффективности Юлия Головатюк-Унгуряну. По ее словам, пакет “легкий” предусматривает проекты стоимостью в среднем 700 тыс. грн, из которых 40% будет компенсироваться фондом. Обязательные пункты такого проекта – установка счетчиков (если их нет) и индивидуального теплового пункта, утепление труб. Кроме того, ОСМД сможет получить финансирование на ряд других мер на выбор: замену окон и дверей, модернизацию освещения и т.д.

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Пакет "комплексный", помимо обязательных мер из “легкого” пакета, предусматривает комплексное утепление (теплоизоляция стен, кровли, подвалов), 50% расходов на которое будет компенсировать фонд.

Фонд энергоэффективности с 3 сентября через банковские отделения начал принимать заявки на финансирование ОСМД. Первые 300 заявок получат до 70% финансовой компенсации на проекты по энергомодернизации в многоквартирных домах.

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Энергоресурсы, Алена Бабак, Фонд энергоэффективности, Энергодом.
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