Украинские заробитчане перечислили уже более 100 миллиардов

Новости Бизнеса:С начала 2019 года украинцы перечислили 4,2 миллиарда долларов.

Объемов валютных переводов физических лиц в Украину за январь-июль 2019 года вырос на 13,2% - до 106,3 млрд грн, что по официальному курсу составляет 4,2 млрд в долларовом эквиваленте.

Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства со ссылкой на соответствующие данные Национального банка Украины. В министерстве назвали рост объем переводов в Украину одним из ключевых факторов роста объемов внутренней торговли, наряду с ростом покупательной способности домохозяйств, умеренной ценовой динамикой на потребительском рынке, существенным ростом потребительских настроений, высокими темпами потребительского кредитования и ростом потребительского импорта непродовольственных товаров.

Какая зарплата у заробитчан

Интересно, согласно опросам треть заробитчан на сезонных работах получала зарплату более $1 тыс., из них 50% – до $1,2 тыс. Еще 32% человек имели доход $700-1000, 18% – $500-700.

Страны для трудовой миграции

В ТОП-стран сезонной миграции попали Польша, Россия, Чехия. Больше всего украинцы хотели бы вернуться в США и Германию – 82% и 78% соответственно. Эти две страны разделяют и желание граждан Украины остаться там навсегда – 46% и 45% респондентов.