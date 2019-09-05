Скачать
Четверг, 05.09.2019
Развязка уже близко: Путин заявил о масштабном обмене пленными
Развязка уже близко: Путин заявил о масштабном обмене пленными
Суд выпустил Цемаха из-под стражи
Суд выпустил Цемаха из-под стражи
Шевченко рассказал, готов ли Ярмоленко играть против Литвы
Шевченко рассказал, готов ли Ярмоленко играть против Литвы
Невероятно: Как выглядит солнечный ветер (Видео)
Невероятно: Как выглядит солнечный ветер (Видео)

Украинские заробитчане перечислили уже более 100 миллиардов

Украинские заробитчане перечислили уже более 100 миллиардов
15:12 Сегодня Телеграф Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:С начала 2019 года украинцы перечислили 4,2 миллиарда долларов.

Объемов валютных переводов физических лиц в Украину за январь-июль 2019 года вырос на 13,2% - до 106,3 млрд грн, что по официальному курсу составляет 4,2 млрд в долларовом эквиваленте.

Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства со ссылкой на соответствующие данные Национального банка Украины. В министерстве назвали рост объем переводов в Украину одним из ключевых факторов роста объемов внутренней торговли, наряду с ростом покупательной способности домохозяйств, умеренной ценовой динамикой на потребительском рынке, существенным ростом потребительских настроений, высокими темпами потребительского кредитования и ростом потребительского импорта непродовольственных товаров.

МЭРТ: рост ВВП Украины за 7 месяцев достиг 4%

Какая зарплата у заробитчан

Интересно, согласно опросам треть заробитчан на сезонных работах получала зарплату более $1 тыс., из них 50% – до $1,2 тыс. Еще 32% человек имели доход $700-1000, 18% – $500-700.

Страны для трудовой миграции

В ТОП-стран сезонной миграции попали Польша, Россия, Чехия. Больше всего украинцы хотели бы вернуться в США и Германию – 82% и 78% соответственно. Эти две страны разделяют и желание граждан Украины остаться там навсегда – 46% и 45% респондентов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Италия, Португалия, Экономика, Деньги, Диаспора, Заробитчане.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кабмин увольняет замминистров: кто в "черном" списке
02 Гороскоп на сегодня, 5 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Гороскоп на завтра, 5 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Эффективно сбрасываем вес после 50
05 Зеленского попросили вернуть Кличко обратно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Суд заочно арестовал экс-главу НКРЭКУ Вовка
Экс-главу НКРЭКУ Вовка арестовали заочно
Дожди не покидают Украину: прогноз погоды на 5-6 сентября
Дожди не покидают Украину: прогноз погоды на 5-6 сентября
В зоне ООС погиб боец полка &quot;Азов&quot;
В зоне ООС погиб боец полка "Азов"
Лирическая и сильная: Украинская группа &quot;Бумбокс&quot; презентовала новую песню (Видео)
Украинская группа "Бумбокс" презентовала новую песню
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь