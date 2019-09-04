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МЭРТ: рост ВВП Украины за 7 месяцев достиг 4%

МЭРТ: рост ВВП Украины за 7 месяцев достиг 4%
12:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Министерство развития экономики рассчитало рост украинской экономики за период семи месяцев 2019 года.

Рост валового внутреннего продукта Украины в январе-июле 2019 года оценивается в 4%, говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

«В целом рост ВВП за семь месяцев 2019 года ориентировочно оценивается на уровне 4% (+/- 0,2%)», - сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что этот показатель обеспечили положительные тенденции в агропромышленном комплексе, результат работы которого превзошел ожидания, строительстве, сфере транспорта, розничном сегменте внутреннего рынка и небольшой рост промышленного производства.

Как сообщалось, Кабинет министров прогнозирует в 2019 году рост ВВП Украины на 3%, Национальный банк - на 2,5%, Международный валютный фонд – на 2,7%, Всемирный банк - на 2,9%. Согласно консенсус-прогнозу опрошенных экспертов, в 2019 году рост экономики Украины замедлится до 2,8%.

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Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает реалистичным рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 40% в течение последующих пяти лет.

Кабинет министров Украины планирует обеспечить рост ВВП за счет привлечения в страну иностранных инвестиций и либерализации экономики.

ВВП-варранты Украины уже подорожали до нового исторического максимума на фоне информации о планах нового правительства по росту ВВП.

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Рост экономики, ВВП, МЭРТ, Рост ВВП.
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