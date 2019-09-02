Амбициозная задача: Гончарук работает над ростом ВВП на 40%

Новости Бизнеса:Стремительный рост украинской экономики приведет к созданию более миллиона рабочих мест.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает реалистичным рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 40% в течение последующих пяти лет.

"Мы поставили себе цель, чтобы экономика Украины за следующие пять лет выросла на, минимум, 40%. У нас уже есть команда в Министерстве экономического развития, которая готова над этим работать", - сказал он в ходе встречи с президентом в понедельник.

По прогнозам Гончарука, это приведет к появлению 1 млн новых рабочих мест.

Напомним, Верховная Рада 9-го созыва назначила Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины.

Кроме этого, Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров Украины, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа").