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Рада утвердила новый Кабмин: кто в него вошел

Рада утвердила новый Кабмин: кто в него вошел
21:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Верховная Рада утвердила предложенный премьером Гончаруком состав Кабмина Украины.

Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров Украины, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа").

За такое решение на заседании в четверг вечером проголосовали 281 нардепов.

Таким образом, в новое правительство вошли:

  • Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
  • Михаил Федоров - вице-премьер-министр Украины - министра цифровой трансформации;
  • Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
  • Оксана Маркарова - министр финансов Украины;
  • Алексей Оржель - министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;
  • Владислав Криклий - министр инфраструктуры Украины;
  • Алена Бабак - министр развития громад и территорий Украины;
  • Анна Новосад - министр образования и науки Украины;
  • Зоряна Скалецкая (Черненко) - министр здравоохранения Украины;
  • Владимир Бородянский - министра культуры, молодежи и спорта Украины;
  • Юлия Соколовская - министра социальной политики Украины;
  • Арсен Аваков - министр внутренних дел Украины;
  • Денис Малюська – министром юстиции Украины;
  • Оксана Коляда (Гаврилюк) - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
  • Дмитрий Дубилет - министр Кабинета министров Украины.

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Ранее по представлению президента Украины Владимира Зеленского парламент также назначил Вадима Пристайко министром иностранных дел, а Андрей Загороднюка - министром обороны Украины.

В новом Кабмине произошло объединение Минэкономики и МинАПК; Минэнерго и Минэкологии; Минветеранов и Министерства временно оккупированных территорий; а также Минкультуры и Минмолодьспорта.

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Верховная Рада, Парламент, Кабмин, Алексей Гончарук.
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