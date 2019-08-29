Нардепы проголосовали за нового главу СБУ

Верховная Рада поддержала назначение Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины по представлению президента страны Владимира Зеленского.
За назначение Баканова главой СБУ проголосовали 319 депутатов на пленарном заседании в четверг вечером.
Иван Баканов родился 2 мая 1975 года в г. Кривой Рог Днепропетровской области. Имеет экономическое и юридическое образование: в 1997 году окончил Киевский национальный экономический университет, в 2016 году – Академию труда и социальных отношений Федерации профессиональных союзов Украины.
С 2013 года Баканов был руководителем ООО "Студия Квартал-95".
До мая 2019 года возглавлял партию "Слуга народа", во время предвыборной кампании руководил штабом нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.
В мае 2019 года указом президента Украины Баканов назначен первым заместителем главы СБУ – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.