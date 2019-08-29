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Названо имя нового председателя МИД Украины

Названо имя нового председателя МИД Украины
19:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Верховная Рада назначила Вадима Пристайко министром иностранных дел.

Верховная Рада по представлению главы Украинского государства Владимира Зеленского проголосовала за назначение Вадима Пристайко министром иностранных дел Украины.

За назначение Пристайко главой украинского внешнеполитического ведомства в четверг вечером проголосовали 310 народных депутатов.

Министр обороны, министр иностранных дел назначаются Верховной Радой по представлению президента Украины, другие члены правительства назначаются парламентом по представлению премьер-министра.

Вадим Пристайко родился 20 февраля 1970 года в Одесской области. В 1994 году окончил Киевский политехнический институт, в 1998-м - Украинскую академию внешней торговли. В 1993-1994 гг. был соучредителем информационной компании "Электронные вести". В 1994-1997 гг. - главный экономист, начальник отдела, заместитель начальника Управления торгово-экономических связей со странами Африки, Азии и Тихоокеанского региона Министерства внешних экономических связей и торговли Украины. В 1997- 2000 гг. - заместитель заведующего отделом стран Азии и Тихоокеанского региона Пятого территориального управления МИД. В 200-2001 гг. - консул Генерального консульства Украины в Сиднее (Австралия).

Зеленский определился с кандидатурой министра иностранных дел

В 2001 – 2002 гг. был главным консультантом Главного управления по вопросам внешней политики администрации президента Украины. В 2002-2006 гг. - советником по политическим вопросам, временным поверенным по делам Украины в Канаде.

В 2007 - 2009 годах - заместитель директора департамента НАТО, в 2009-2012 гг. - советник-посланник, заместитель руководителя миссии посольства Украины в США. В 2012-2014 гг. - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Канаде. В 2014-2017 гг. - заместитель министра иностранных дел Украины - руководитель аппарата, первый заместитель главы МИДа. С 2017 года назначен главой миссии Украины при НАТО.

В мае 2019 года Пристайко был назначен на пост заместителя администрации президента Украины.

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Верховная Рада, Парламент, МИД, Вадим Пристайко.
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