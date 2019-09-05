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НБУ снизил учетную ставку до 16,5%

НБУ снизил учетную ставку до 16,5%
16:12 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Национальный банк продолжает цикл смягчения монетарной политики, поскольку ожидает замедления инфляции до цели 5%.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16,5% годовых с 6 сентября 2019 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

"Снижение учетной ставки до 16,5% принято Решением Правления Национального банка Украины от 5 сентября 2019 № 645-рш "О размере учетной ставки", - говорится в сообщении.

 Отмечается, что НБУ по-прежнему пронозирует достижение среднесровчной цели по инфляции 5% к концу следующего года.

"Макроэкономические факторы, которые наблюдались с момента предыдущего заседания Правления по монетарной политике, не изменили баланс рисков для прогноза", - заявили в Нацбанке.

НБУ в августе увеличил резервы на $300 млн

Следующее заседание Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики состоится 24 октября 2019 в соответствии с утвержденным и обнародованным графиком.

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Гривна, Нацбанк, Минфин.
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