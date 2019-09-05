НБУ снизил учетную ставку до 16,5%

Новости Бизнеса:Национальный банк продолжает цикл смягчения монетарной политики, поскольку ожидает замедления инфляции до цели 5%.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16,5% годовых с 6 сентября 2019 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

"Снижение учетной ставки до 16,5% принято Решением Правления Национального банка Украины от 5 сентября 2019 № 645-рш "О размере учетной ставки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что НБУ по-прежнему пронозирует достижение среднесровчной цели по инфляции 5% к концу следующего года.

"Макроэкономические факторы, которые наблюдались с момента предыдущего заседания Правления по монетарной политике, не изменили баланс рисков для прогноза", - заявили в Нацбанке.

Следующее заседание Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики состоится 24 октября 2019 в соответствии с утвержденным и обнародованным графиком.