Скачать
Четверг, 05.09.2019
Стефанчук: "Слуга народа" и Зеленский "сверят часы"
Стефанчук: "Слуга народа" и Зеленский "сверят часы"
Депутаты Киевсовета не хотят возвращения Кличко на прежнюю должность
Депутаты Киевсовета не хотят возвращения Кличко на прежнюю должность
Динамо заявилось на Лигу Европы: список игроков
Динамо заявилось на Лигу Европы: список игроков
Украина покажет три фильма на кинофестивале в Торонто
Украина покажет три фильма на кинофестивале в Торонто

Снижение учетной ставки: реакция Главы Совета НБУ

Снижение учетной ставки: реакция Главы Совета НБУ
19:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Глава Совета НБУ раскритиковал медленное снижение учетной ставки.

Председатель Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин подверг критике медленное снижение учетной ставки.

"Сегодня Национальный банк снизил учетную ставку на 0,5 процентных пункта - до 16,5%. С моей личной точки зрения, это продолжение политики полумер, которой правления НБУ придерживается длительное время. Такая политика не будет способствовать достижению тех амбициозными целей, о которых говорил премьер-министр Украины, - рост экономики страны на 40% за пять лет", - написал он на странице в Facebook.

По словам Данилишина, сдерживающая монетарная политика не создает условий для роста экономики.

"Нацбанк влияет на реальную ставку процента, управляя номинальной ставкой. Уровень реальной процентной ставки (то есть, уменьшенной на уровень инфляции) влияет на производство и потребление. Высокий ее уровень ведет к тому, что предприятия не спешат реализовывать инвестпроекты, а домохозяйства стремятся отсрочить потребление. Это будет негативно сказываться на динамике производства", - пояснил он.

НБУ снизил учетную ставку до 16,5%

По его оценке, положительные тренды на валютном рынке, хорошие прогнозы по урожаю 2019 года и приемлемая для Украины ценовая конъюнктура на глобальных товарных рынках позволяли НБУ более высокими темпами снижать учетную ставку, смягчая монетарную политику.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Гривна, Богдан Данилишин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: модный френч с рисунком на любой вкус (Фото)
02 Кабмин увольняет замминистров: кто в "черном" списке
03 В украинский прокат выходит фильм "Оно 2"
04 Гороскоп на сегодня, 5 сентября 2019: все знаки Зодиака
05 Эффективно сбрасываем вес после 50
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинская делегация отправится на совещание ОБСЕ
Украинская делегация отправится на совещание ОБСЕ
Остатки лета напоминают о себе: прогноз погоды на завтра, 6 сентября
Прогноз погоды на завтра, 6 сентября
Ситуация ООС: обстрелы не прекращаются
Ситуация ООС: обстрелы не прекращаются
Форум издателей во Львове 2019: что ожидать от фестиваля
Форум издателей во Львове 2019: что ожидать от фестиваля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь