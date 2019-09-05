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Экспорт зерна стремительно растет

Экспорт зерна стремительно растет
21:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Зерновой экспорт увеличился почти в полтора раза.

С начала 2019/20 маркетингового года (МГ) из Украины экспортировано уже более 10 млн тонн зерновых, на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого МГ.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"С начала текущего маркетингового года (с 01.07.2019) Украина экспортировала более 10 млн тонн зерновых культур, в частности, 6,1 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - почти 4,3 млн тонн, фуражной - более 1,8 млн тонн), ячменя - почти 2,2 млн тонн, кукурузы -1,7 млн тонн", - говорится в сообщении.

За аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано 6,8 млн тонн зерновых, в частности 3,7 млн тонн пшеницы, 1,6 млн тонн ячменя, 1,3 млн тонн кукурузы.

Украина - лидер экспорта пшеницы в ЕС

Также с начала 2019/20 маркетингового года было экспортировано 1,8 млн тонн масличных культур, за аналогичный период прошлого маркетингового года - 1,2 млн тонн.

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Экспорт, Зерно, Доходы.
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