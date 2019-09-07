В порту "Южный" открыли зерновой терминал "Нептун"

Новости Бизнеса:На Одесщине в порту "Южный" торжественно открыли зерновой терминал "Нептун".

6 сентября в порту "Южный" торжественно открыли новый зерновой терминал американской корпорации Cargill и "М.В. Карго" с общим объемом хранения 290 тысяч тонн.

Об этом сообщает ЦТС.

Отмечается, что проектная перевалочная мощность терминала составляет до 5 млн тонн в год, что обеспечивает 10% всего украинского экспорта зерновых.

Мощности терминала представлены 14 силосами по 15 тыс. т от компании GSI и бетонным напольным складом общей емкостью до 80 тыс. т зерновых, говорится в сообщении.

Терминал получил название "Нептун".

Напоминаем, компания Cargill (США), Администрация морских портов Украины и ООО "М.В. Карго" в 2015 году подписали меморандум о намерениях реализовать инвестпроект в порту "Южный".

В 2016 году стало известно, что Cargill инвестирует 100 миллионов в зерновой терминал в морпорту "Южный".

В 2017 году IFC присоединилась к совместному проекту MV Cargo и Cargill вместе с Европейским банком реконструкции и развития, пообещав предоставить 37 миллионов на строительство зернового терминала.

В том же году Кабмин согласовал проект дноуглубительных работ в морском порту "Южный" для строящегося зернового терминала MV Cargo и корпорации Cargill.

Первый пусковой комплекс терминала был официально введен в эксплуатацию 1 июня 2018 года. В марте 2019 года терминал перевалил первый миллион тонн зерновых.