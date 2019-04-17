Морской порт "Южный" переименовали в "Пивденный"

Новости Украины: Кабинет министров на заседании в среду решил переименовать морской торговый порт "Южный" в "Пивденный".

Как отмечается в пояснительной записке к соответствующему постановлению Кабмина, текстом которой располагает агентство "Интерфакс-Украина", это позволит избежать применения в правовых актах Кабмина иностранных слов и смешивания украинского с другим языком.

Согласно указанному постановлению в ряде документов Кабмина будут заменены устаревшие названия морпортов "Ольвия" (ранее "Октябрськ") и "Черноморск" (ранее "Ильичевск")

Как сообщалось, ранее Кабинет министров переименовал морской порт "Ильичевск" в морской порт "Черноморск" и специализированный морской порт (СМП) "Октябрьск" в СМП "Ольвия". Соответствующие изменения закреплены постановлением №46 от 25 января 2017 года.