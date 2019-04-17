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Полиция переходит на усиленный режим службы

Полиция переходит на усиленный режим службы
12:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Правоохранители 18 апреля перейдут на усиленный режим службы накануне второго тура выборов президента Украины.

Правоохранители с 18 апреля перейдут на усиленный режим несения службы накануне второго тура выборов президента Украины, который пройдет 21 апреля.

Как сообщает в среду департамент коммуникации Национальной полиции Украины, всего к обеспечению правопорядка во время второго тура выборов запланировано привлечь почти 72,4 тыс. полицейских.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой на селекторном совещании в среду подчеркнул необходимость обеспечения надлежащей координации сил и средств, а также взаимодействия между всеми подразделениями МВД во время проведения выборов.

В свою очередь глава Нацполиции Сергей Князев отметил, что правоохранители должны учесть проблемные моменты, которые возникали в ходе первого тура голосования, и не допустить их повторения.

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По информации Нацполиции, всего с начала проведения предвыборной кампании – с декабря 2018 года в полицию поступило 8,8 тыс. сообщений о нарушениях, открыто 378 уголовных производств и составлено 763 протокола.

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Выборы, Полиция, Правоохранители, Выборы 2019: Второй тур.
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