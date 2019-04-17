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Дебаты: Порошенко придет 19 апреля на Олимпийский

Дебаты: Порошенко придет 19 апреля на Олимпийский
11:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Википедия

Новости Украины: В штабе Петра Порошенко анонсируют начало дебатов на НСК "Олимпийский" в 19.00 19 апреля.

На странице в соцсети Фейсбук сообщества "Порошенко2019" анонсированы дебаты между действующим президентом Украины Петром Порошенко и его соперником во втором туре выборов шоуменом Владимиром Зеленским на 19.00 19 апреля на Национальном спортивном комплексе (НСК) "Олимпийский".

"В связи с усиленными мерами безопасности зрители допускаются на стадион по предварительной регистрации. Начало дебатов в 19.00. рамки будут открыты на вход с 16.30, вход по спискам и удостоверениям личности", - отмечается в анонсированном мероприятии.

Для желающих поддержать П.Порошенко будут организованы бесплатные автобусы из регионов.

Кроме того, 19 апреля состоится автопробег "Добавь драйва!" из каждого областного центра в Киев. Желающим поддержать П.Порошенко предлагают заполнить анкету, после чего с человеком свяжется по телефону волонтер.

Кроме того,  Порошенко в среду в 14:00 примет участие в публичной дискуссии с представителями внепартийной инициативы "Избирательный совет UA" и коалиции общественных организаций "Реанимационный пакет реформ".

В пресс-службе Общественного вещателя сообщили, что на дискуссию были приглашены оба кандидата в президенты, прошедшие во второй тур выборов, однако откликнулся только один.

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"Дискуссия будет проводиться на основе следующих блоков вопросов, которые вытекают из конституционных полномочий президента Украины и волнуют избирателей: 1) стратегия безопасности и обороны Украины, видение ее реализации; 2) стратегия внешней политики Украины, задача президента в ее реализации; 3) видение путей экономического развития Украины и искоренения экономических и институциональных предпосылок коррупции; 4) роль президента в конституционной модели власти и осуществления им своих полномочий; 5) гуманитарная политика: роль президента в укреплении национальной консолидации страны", - сказано в сообщении. Дискуссия состоится в киевском телецентре "Карандаш", на ул.Юрия Ильенко, 42.

Напомним, 11 апреля состоялась первый публичный разговор Петра Порошенко и Владимира Зеленского – в телефонном режиме и из студии канала "1+1". Порошенко призвал к серьезному обсуждению программ, а Зеленский, по-прежнему звал его на стадион на 19 апреля.

14 апреля Петр Порошенко приехал в НСК "Олимпийский", чтобы дебатировать с Владимиром Зеленским, но тот так и не явился.

Зеленский зовет Порошенко провести дебаты на стадионе 19 апреля, а Порошенко хочет в тот же вечер провести официальные дебаты в студии "Общественного телевидения" ("Суспільне"), как того требует закон.

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Все по теме:

Президент, Петр Порошенко, Дебаты, Олимпийский, Владимир Зеленский, Выборы 2019, Выборы 2019: Второй тур.
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