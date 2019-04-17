Дебаты по поводу дебатов: Зеленский выпустил новый ролик

Владимир Зеленский единолично объявил о начале распространения билетов на дебаты с президентом Украины и кандидатом в президенты Петром Порошенко на НСК "Олимпийский".
Об этом Зеленский заявил через видеозапись опубликованную в facebook.
"Дебаты 2019 19 апреля в 19.00 - свободный доступ. Распространение билетов начинается прямо сейчас", - сказал он, обвинив своего оппонента в попытке разделить людей.
В сообщении к видеозаписи указывается, что доступны бесплатные билеты в фан-зону в центре стадиона на сайте: https://debaty2019.org.ua
Как отмечается, на одного человека можно зарегистрировать 2 бесплатных билета.
При этом остается непонятным, почему о распространении билетов объявляет один из кандидатов и будут ли эти билеты действительны для прохода на стадион 19 апреля.
Также после переговоров штабов кандидатов, о проведении дебатов открытым оставался и вопрос времени их начала. Зеленский же указывает, что дебаты состоятся в 19:00. Согласовано ли это время со штабом Порошенко неизвестно.
Пока при попытке загрузить страницу для заказа билетов сайт не отвечает.