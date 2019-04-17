Дебаты на "Олимпийском": Зеленский поставил Порошенко новое условие

Новости Украины: Зеленский рассказал о деталях организации дебатов на НСК "Олимпийский".

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский рассказал о новых требованиях штаба кандидата в президенты Петра Порошенко к проведению дебатов на НСК "Олимпийский". Об этом он сообщил в видеообращении.

По словам В.Зеленского, штаб Порошенко требует установки на НСК "Олимпийский" второй сцены.

"Где вы видели в мире, чтобы два кандидата выступали на двух разных сценах", - отметил В.Зеленский.

Он пояснил, что в центре стадиона планируется установить "фан-зону" для свободного доступа зрителей.

По словам В.Зеленского против этого выступает команда действующего президента.

"Опять хотят разделить людей. Они против свободного доступа людей. А для нас это главное условие", - подытожил В.Зеленский.