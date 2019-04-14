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Воскресенье, 14.04.2019
Дебаты Порошенко и Зеленского: что происходит на Олимпийском (Онлайн-трансляция)
Дебаты Порошенко и Зеленского: что происходит на Олимпийском (Онлайн-трансляция)
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Дебаты Порошенко и Зеленского: что происходит на Олимпийском (Онлайн-трансляция)

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Дебаты Порошенко и Зеленского: что происходит на Олимпийском (Онлайн-трансляция)
13:56 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Петр Порошенко прибыл на киевский стадион, чтобы провести дебаты с Владимиром Зеленским, который заявил, что 14 апреля на НСК "Олимпийский" не придет.

По подсчетам ЦИК, лидерами президентской гонки стали Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов ЦИК назначил проведение повторного голосования. 

Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье днем прибыл на НСК "Олимпийский" для участия в дебатах с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и надеется, что его оппонент также придет для дискуссии по поводу будущего страны. 

Прямая трансляция

15:20 Порошенко вышел на сцену перед "Олимпийским" для неформального общения.

15:17 "Дебаты" закончились.

15:09 Порошенко получил 5 минут заключительного слова. Зеленский на дебаты не приехал.

"Мне не нравится виртуальный кандидат. Для большинства это сюжет с Слуги народа, но мы выбираем не Голобородько, говорит Порошенко. Соберись с силами и придите на дебаты - вновь призывает президент Зеленского. Я уже пришел на канал 1+1".

Порошенко снова позвал Зеленского на ICTV на 22:30. Заявил, что телеканал официально пригласил "Слугу народа".

15:03 Порошенко заявил о том, что единственная функция Медведчука в переговорах с Россией – освобождение украинских пленных.

15:07 У президента спросили, почему он не продал бизнес. Порошенко ответил, что бизнес в слепом трасте - "стоит стена, которая отгораживает президента Порошенко и собственность".

Также он сказал, что продал "Кузню на Рыбальском".

15:00 Вопрос о роспуске парламента: "Конституционных оснований для роспуска Верховной Рады нет", - заявил Порошенко.

Порошенко: Страна не хочет покупать кота в мешке

14:58 Порошенко заявил о том, что в пятницу первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко был уволен с должности.

"В пятницу первого заместителя главы Службы Внешней разведки генерала Семочко уволим с должности".

Как сообщалось, программа антикоррупционных расследований "Наши деньги с Денисом Бигусом" опубликовала сюжет, в котором рассказывалось, что семья первого заместителя руководителя СВР, экс-руководителя экономической контрразведки СБУ С.Семочко имеет дома под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его родственники имеют, кроме украинского, и гражданство России.

14:56 Порошенко заявил, что полностью доверяет главе МИДа Климкину и главе Минобороны Полтораку.

14:52 Состоятся ли вообще дебаты?

"Я сделаю все для того, чтобы дебаты состоялись. Единственное, что я не сделаю – не пойду на нарушение закона. Я буду придерживаться закона и считаю, что кандидаты, как законопослушные граждане, будут на "Суспильному" в 20:00", - говорит Порошенко.

Кроме того, Порошенко позвал Зеленского завтра на вечерний эфир телеканала ICTV.

Порошенко убежден, что Венгрия поддержит Украину на пути в ЕС и НАТО

14:49 Порошенко сказал, что единственный способ остановить поток черного пиара против Зеленского - это прийти на дебаты.

14:45 У Порошенко еще раз спросили , причастен ли он к черной пиар-кампании против Зеленского. 

"Что касается возможных обвинений в наркозависимости, я говорил об этом трижды и говорю об этом четвертый раз: у меня нет никаких доказательств, которые бы подтверждали, что Зеленский наркоман. И поэтому никогда – подчеркиваю – его так не называю", - сказал П.Порошенко.

14:40 У Порошенко спросили о его политических планах, если он проиграет выборы и победит Зеленский. "Если, не дай Бог, он будет избран, но это будет выбор украинского народа, и я его буду уважать – любой выбор"

14:38 Ситуация у Олимпийского сейчас.

14:35  На вопрос о рекордно малом количестве кандидатов в комиссии от Порошенко в регионах. Порошенко говорит, что отвечать должны не кандидаты и  ситуацию прокомментирует спикер его штаба Олег Медведев.

14:30 Вопрос от венгерского СМИ. "Какие шаги в направлении НАТО вы планируете"? Порошенко уверяет, что вступление в НАТО - реалистичная перспектива. И говорит о правах венгров в Украине. Поддерживает. И обещает выучить венгерский.

14:27 У президента спросили про борды с Путиным и рекламу, где фура сбивает Зеленского. 

"Эти борды утверждают только одно: мы не дадим господину Путину шансов на его успех". Президент подчеркнул, что никоим образом не отождествляет В.Путина и В.Зеленского. "Я никоим образом не говорил, не говорю и не буду говорить о знаке равенства между Путиным и Зеленским. Это не так", - отметил он.

14:24 Петр Порошенко закончил свою вступительную речь. Начались вопросы журналистов. Первый вопрос - о сотрудничестве с Арменией.

"Какие у вас программы, связанные с Арменией?". Говорит, что у Украины много программ, связанных с защитой нац.меньшинств.

14:17 Модератор сегодняшнего мероприятия - Андрей Куликов. Он объясняет, что из кандидатов есть только Петр Порошенко и режим зависит от того, сколько Порошенко сможет пробыть на этих дебатах.

14:16 Петр Порошенко заявил, что готов ждать Владимира Зеленского максимум 45 минут. До 15:00.

14:16 "Дебаты" начались!!! Стоит Порошенко и рядом пустое место для Зеленского.

14:10 Президент говорит, что если Зеленский уже приехал из Франции и придет на дебаты, то миллионы украинцев смогут увидеть ответы на сложные вопросы, а тысячи собравшихся на НСК Олимпийский - на большом экране.

14:09 Президент сказал, что уходит в комнату, где должны состояться дебаты. И, если Зеленский не придет, то даст пресс-конференция, а потом вернется.

14:04 Порошенко вышел на сцену, которая была установлена перед стадионом.

 "Мы собрались здесь, потому что Украина не хочет покупать кота в мешке. Я очень надеюсь, что здесь сейчас будет Владимир Зеленский", - говорит он.

13:40 Возле НСК "Олимпийский" в Киеве собираются сторонники кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко. На площади перед входом в НСК анонсировано проведение акции в поддержку действующего президента.

Перед стадионом установлена большая сцена с двумя экранами, на которых будут транслировать дебаты. Участие в них, как известно, кандидат в президенты Владимир Зеленский принимать не планирует. Вход на НСК открыт для всех желающих. Пропускают на стадион через металлодетекторы, в целом установлено 16 устройств. Для обеспечения порядка в центре города работает несколько тысяч полицейских.

С чего все началось?

3 апреля Владимир Зеленский заявил, что готов идти на дебаты с действующим Президентом Украины Петром Порошенко. При этом шоумен выдвинул ряд условий: проведение дебатов на НСК "Олимпийский"; сдача анализов на алкоголь и наркотики; признание действующим Главой государства того, что он идет на дебаты не с "марионеткой Кремля или Коломойского", не с "клоуном", а с кандидатом в президенты. 

4 апреля появилось видеообращение П.Порошенко, в котором он согласился на участие в дебатах на стадионе. Спикер его избирательного штаба Олег Медведев на брифинге 4 апреля заявил, что президент в пятницу в 9:00 будет ждать своего оппонента в медицинском пункте на "Олимпийском" для сдачи анализов.

В этот же день вечером политконсультант В.Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что их штаб считает заангажированным медпункт на "Олимпийском", поэтому предложил пройти медицинскую экспертизу в одной из частных клиник Киева.

Утром 5 апреля кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский сдал кровь на анализ в одной из частных клиник Киева.

Другой кандидат, действующий президент Украины Петр Порошенко сдал образцы крови, мочи и волос в медпункте НСК "Олимпийский". Из-за того, что кандидаты сдавали анализы в различных клиниках, сторонники обоих практически сразу начали заявлять в соцсетях о недоверии к будущим результатам анализов ввиду возможной ангажированности медиков.

Порошенко: После 21 апреля шутки закончатся и наступит суровая реальность

7 апреля президент Украины Петр Порошенко в прямом эфире на телеканале "Украина" заявил, что ожидает в следующее воскресенье, 14 апреля, кандидата на пост главы государства В.Зеленского на НСК "Олимпийский" для участия в дебатах кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.

 "14 апреля, в следующее воскресенье, я на Республиканском стадионе (ныне НСК Олимпийский), именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов", сказал Порошенко.

Владимир Зеленский записал очередное видео, на котором назвал свою дату дебатов с Петром Порошенко.

"19 апреля на НСК" Олимпийский "состоятся мои дебаты с Порошенко", - заявил он.

11 апреля в штабе Владимира Зеленского предложили провести дебаты кандидатов в президенты 19 апреля по телемосту в прямом эфире. Такой вариант озвучил глава штаба Зеленского Иван Баканов. По его словам, вариант телемоста возможен, если на момент проведения дебатов Порошенко будет в студии "Суспільного", а Зеленский - на НСК "Олимпийском".

Петр Порошенко 11 апреля  вечером пришел в студию 1+1 для участия в программе "Право на владу". Глава государства рассчитывал, что в студию приедет и его оппонент на выборах - Владимир Зеленский. Вместе с тем, Зеленский сообщил, что находится в Париже (Франция), куда он отправился для встречи с президентом Франции. Позже журналисты позвонили Зеленскому. В телефонном разговоре Зеленского и Порошенко в прямом эфире стороны выразили свое мнение о дебатах. Зеленский продолжает настаивать на дебатах 19 апреля на стадионе, между кандидатами возникла словесная перепалка.

Гендиректор "1+1" заявил, что подаст в суд на Порошенко

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Выборы, НСК Олимпийский, ЦИК, Петр Порошенко, Дебаты, Владимир Зеленский, Второй тур выборов, Выборы 2019, Выборы 2019: Второй тур.
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