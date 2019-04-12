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Гендиректор "1+1" заявил, что подаст в суд на Порошенко

Гендиректор "1+1" заявил, что подаст в суд на Порошенко
11:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: rbc.ua

Новости Украины: Гендиректор "1+1 Media" заявил, что подаст в суд на Порошенко за появление в эфире программы "Право на владу" без приглашения.

Гендиректор телекомпании "1+1" Александр Ткаченко намерен подать в суд на действующего Президента Петра Порошенко из-за того, что он без приглашения приехал на эфир в студию программы "Право на владу" в четверг, 11 апреля.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ткаченко утверждает, что Президент Петр Порошенко пришел "сегодня в эфир, частной компании, без приглашения".

"Не иначе как на иск в суд от нас Вы - заработали. Ждите - в понедельник. В том числе и за прошлые обвинения в адрес 1+1", - добавил он.

Ткаченко также утверждает, что программа "Право на владу" все недели избирательной кампании приглашала Порошенко на эфир.

В штабе Порошенко опровергли причастность к ролику о Зеленском

Как сообщалось, Президент появился в студии программы "Право на владу" 11 апреля и пригласил "прямо сейчас" на дебаты Владимира Зеленского. Однако шоумен по телефону ответил, что находится в Париже, а также в очередной раз отказался от теледебатов на "Общественном" и отключился.

Ранее президент Петр Порошенко, который баллотируется на второй срок, заявил, что подает в суд на телеканал "1+1" за "черный пиар" и ложь против него. Он уточнил, что собирается судиться не с журналистами, а с владельцем "1+1" - олигархом Игорем Коломойским. Кроме того, официальный представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев заявлял, что судебный иск Президента Петра Порошенко к телеканалу "1+1" не будет содержать материальных претензий, а будет касаться только требования опровергнуть распространенную ложную информацию в программе "Українські сенсації".

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Президент, Петр Порошенко, 1+1, Дебаты, Олимпийский, Александр Ткаченко, Владимир Зеленский.
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