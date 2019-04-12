Гендиректор "1+1" заявил, что подаст в суд на Порошенко

Гендиректор телекомпании "1+1" Александр Ткаченко намерен подать в суд на действующего Президента Петра Порошенко из-за того, что он без приглашения приехал на эфир в студию программы "Право на владу" в четверг, 11 апреля.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Ткаченко утверждает, что Президент Петр Порошенко пришел "сегодня в эфир, частной компании, без приглашения".
"Не иначе как на иск в суд от нас Вы - заработали. Ждите - в понедельник. В том числе и за прошлые обвинения в адрес 1+1", - добавил он.
Ткаченко также утверждает, что программа "Право на владу" все недели избирательной кампании приглашала Порошенко на эфир.
Как сообщалось, Президент появился в студии программы "Право на владу" 11 апреля и пригласил "прямо сейчас" на дебаты Владимира Зеленского. Однако шоумен по телефону ответил, что находится в Париже, а также в очередной раз отказался от теледебатов на "Общественном" и отключился.
Ранее президент Петр Порошенко, который баллотируется на второй срок, заявил, что подает в суд на телеканал "1+1" за "черный пиар" и ложь против него. Он уточнил, что собирается судиться не с журналистами, а с владельцем "1+1" - олигархом Игорем Коломойским. Кроме того, официальный представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев заявлял, что судебный иск Президента Петра Порошенко к телеканалу "1+1" не будет содержать материальных претензий, а будет касаться только требования опровергнуть распространенную ложную информацию в программе "Українські сенсації".