В штабе Порошенко опровергли причастность к ролику о Зеленском

Новости Украины: В штабе Порошенко заявили о непричастности к скандальному видео с Зеленским.

В предвыборном штабе Петра Порошенко опровергли свою причастность к "черному" ролику о кандидате в президенты Владимире Зеленском.

"В ответ на многочисленные запросы журналистов сообщаем, что предвыборный штаб Петра Порошенко не имеет никакого отношения к "черному" ролику о кандидате в президенты Владимире Зеленском с кокаином", – сказано в сообщении на сайте штаба в четверг.

Напомним, по факту распространения видеоролика, на котором фура сбивает кандидата в президенты Владимира Зеленского, открыто уголовное производство. Отметим, что видео появилось на официальном канале проекта "Европейское будущее Украины" в Telegram, который запустил действующий глава государства Петр Порошенко.

Позже на Facebook-странице "Бойкот Партии Регионов" появилось новое видео с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, где мимо него проезжает фура, а после этого на него высыпается кокаин.