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Порошенко и Зеленский впервые пообщались в прямом эфире

Порошенко и Зеленский впервые пообщались в прямом эфире
07:38 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: twitter.com/poroshenko

Новости Украины: В ходе телефонного общения с президентом в эфире телеканала "1+1" Зеленский несколько раз перебил Порошенко и заявил, что будет дебатировать только 19 апреля на стадионе "Олимпийский".

Кандидат в президенты Владимир Зеленский бросил трубку во время первого публичного разговора с действующим президентом и кандидатом на этот пост Петром Порошенко.

Это произошло в эфире программы "Право на власть" на телеканале олигарха Игоря Коломоськойого "1+1".

Порошенко пришел в телестудию, тогда как Зеленский говорил с ним по телефону, заявив, что "не имеет шансов поговорить по видео".

"Уважаемый, во-первых господин президент, господин Петр Алексеевич Порошенко, знает прекрасно, что сейчас я нахожусь в Париже, во Франции, (После этого Зеленский начинает говорить по-русски - ред.) потому что его прекрасные автомобили Службы безопасности Украины меня туда сопровождали. Эта информация вам известна. У меня встреча завтра, в 3 часа дня с президентом Франции, поэтому господин Порошенко знает, что меня нет в Киеве и очень странно, что уважаемый кандидат в президенты Петр Алексеевич меня приглашает в студию 1+1", - начал Зеленский.

"Что касается дебатов, мы договорились, я предложил 19 числа на НСК "Олимпийский", я пригласил господина Порошенко на дебаты. Он сказал "стадион, так стадион" и принял эти условия. Я попросил, чтобы меня называли Владимир Александрович, или Владимир, не быдло, не наркоман, ну скажем так, это немного продолжается, но ничего страшного, мы люди простые, можем это принять. Я приглашаю на дебаты, которые подтвердил президент Порошенко 19 числа на НСК "Олимпийский", - продолжал шоумен.

В ответ Порошенко заявил, что не интересуется его передвижениями.

"Спасибо, Владимир Александрович, если вы слышите сейчас меня, я хочу вас заверить, что за вашими передвижениями президент Порошенко и кандидат Порошенко точно не интересуется. Завтра у меня так же встреча в Париже. Я отправляюсь завтра в Берлин ..", - сказал действующий президент.

В то же время Зеленский его несколько раз перебивал, повторяя "господин президент".

"Я извиняюсь, дайте возможность, ответить ...", - продолжал Порошенко.

Зеленский: Господин Порошенко ..

Порошенко: Владимир ..

Зеленский: послушайте меня, у меня нет самолета ...

Порошенко: Господин Зеленский, если вам русском языке более понятно, я хотел, чтобы вы имели возможность услышать ответ ..

Зеленский: Ну так вы хотели дебаты, в чем проблема, я не боюсь дебатов с вами, 19 числа вас жду. Так вот, я летел простым самолетом, у меня нет возможности заказывать ...

Затем ведущая прервала обоих кандидатов и сказала, что их не слышно.

Порошенко продолжил и попросил "дать возможность вам ответить, иначе это не дебаты. Я подчеркиваю ..."

Зеленский: Петр Алексеевич, еще раз 19 числа на НСК "Олимпийский" будут дебаты, хотите сейчас, будут сейчас, но я вас приглашаю 19.

Порошенко: Вы закончили?

Зеленский: Я закончу через 5 лет, а вы закончите 22 апреля.

Порошенко: Вы закончили?

Зеленский: Вы еще раз хотите? Вам повторить?

Порошенко: Вы закончили или нет?

Зеленский: Вам третий раз сказать?

Порошенко: У нас может что-то со связью? Владимир Александрович, я выслушал ваше утверждение и сейчас буду говорить я, вы меня услышали?

Зеленский: Я вас приглашаю с удовольствием 19 апреля на НСК "Олимпийский". У меня нет проблем со связь

Порошенко: Я делаю скидку только на связь. Вы закончили, готовы послушать меня?

Зеленский: С удовольствием.

Порошенко: Слава Богу, связь восстановлена. Владимир Александрович, я не интересуюсь вашими передвижениями, это ваша частное или государственное дело.

Зеленский: Спасибо.

Порошенко: Я сегодня пригласил вас на дебаты. Если вы сейчас находитесь за пределами Киева, я это с пониманием воспринимаю и подчеркиваю, что сегодня вашей команде была поставлена позиция ...

Однако Зеленский прервал Порошенко заявил, что его "команду никто из вас не будет ставит в позицию" и бросил трубку.

Зеленский: Петр Алексеевич, я извиняюсь, вы закончили? Вы закончили? Во-первых, нашу команду никто из вас не будет ставит в позицию, а сейчас закончил я. 19 числа НСК "Олимпийский", точка, до свидания.

"Олимпийский" получил запросы на дебаты от кандидатов в президенты

Напомним, 3 апреля В.Зеленский призвал П.Порошенко выйти на дебаты на стадион и выполнить ряд выставленных ним условий. "Обращаюсь к Петру Порошенко, вызовете меня на дебаты, мечтали, что я сбегу, "отморожусь", спрячусь… нет. Я – это не Вы в 2014г. Я принимаю вызов, вот мои условия: ожидаю Вас здесь, на НСК "Олимпийский". Дебаты пройдут перед народом Украины, все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать" - заявил В.Зеленский в своем видео-обращении в среду вечером на странице в соцсети Фейсбук.

Ночью, 4 апреля, П.Порошенко в опубликованном в микроблоге Твиттер видеоролике ответил В.Зеленскому об участии в дебатах на НСК "Олимпийском". "Правила дебатов прописаны в законе о выборах Президента, почитайте пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - заявил П.Порошенко.

7 апреля президент Украины Петр Порошенко в прямом эфире на телеканале "Украина" заявил, что ожидает в следующее воскресенье, 14 апреля, кандидата на пост главы государства В.Зеленского на НСК "Олимпийский" для участия в дебатах кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.

8 апреля Зеленский выступил с заявлением, что дебаты с Порошенко на НСК "Олимпийский" состоятся 19 апреля.

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Президент, Петр Порошенко, 1+1, Дебаты, Олимпийский, Владимир Зеленский.
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